Soto se acercaría a contratos A-Rod con ajuste de inflación

Juan Soto llegó a los 38 jonrones el miércoles con sus 7.7 victorias sobre jugador reemplazo (WAR) le proyectan a alcanzar las nueve en la que será su última temporada bajo control salarial.

Solo tres veces en este siglo un jugador de posición llegó a la agencia libre después de una temporada de nueve WAR: Alex Rodríguez (dos veces) y Aaron Judge.

Y Soto lo hará al comenzar su campaña a los 26 años. Solo A-Rod llegó a la agencia libre más joven, en 2001, a los 25 años.

Si se tiene en cuenta la inflación del último cuarto de siglo, la mayoría de los acuerdos importantes han tocado techo en torno a los US$43 millones al año. Eso es lo que valdría el primer acuerdo de Rodríguez con los Rangers en dinero de hoy.

De acuerdo a un reporte de The Athletic, de The New York Times, el pacto inicial de 10 años y US$252 millones que firmó con los Rangers tiene un valor de US$431 MM en el dinero de hoy. La extensión de 10 años y US$275 MM que rubricó con los Yanquis en 2007 quedaría en US$391 MM en el dinero de hoy.

Rodríguez ganó alrededor de US$467 millones en esas 17 temporadas. En el dinero de hoy, eso estaría valorado en unos US$693 millones. Así que ese es probablemente un límite inalcanzable en este caso para Soto.

En términos de valor total, superó la extensión de US$426,5 millones de Mike Trout con los Angelinos; con un promedio de US$43,8 MM, es aproximadamente medio millón más que los acuerdos de Max Scherzer y Justin Verlander.

The Athletic plantea que si Soto firma un contrato por 14 años, o hasta que cumpla 39 años, con el valor promedio anual récord de Shohei Ohtani, el acuerdo superaría los US$600 millones. El jardinero dominicano también podría aspirar a un contrato de 14 años por, digamos, los US$40 millones por temporada de Aaron Judge; eso lo llevaría a un total de US$560 MM.