Pujols abre un nuevo capítulo con un Escogido mejorado

Como pelotero, desde que fue invitado a su primer Spring Training en 2001 y hasta su retiro en 2022, era muy difícil llegar más temprano al estadio que Albert Pujols. El lunes, cuando el Escogido abrió sus prácticas de cara al torneo 2024-2025, Pujols madrugó para comenzar a desempeñar su nueva aventura, un oficio cargado de un estrés al que las leyendas como él suelen huirle.

“Hacía días que no dormía bien esperando este día, septiembre 23. De verdad que súper contento de estar aquí, de conocer parte de los muchachos que nos van a ayudar a ganar el campeonato”, dijo Pujols tras finalizar una jornada de introducción y práctica ligera en el complejo de los Yankees, en Jubey, Boca Chica.

El tres veces Jugador Más Valioso y apenas uno de cuatro bateadores que han superado los 700 cuadrangulares llegó acompañado de Plácido Polanco, su compadre y quien será su coach de banca.

La jornada también marcó el arranque de los trabajos en campo del Licey, Gigantes y Águilas.

Entre los 21 jugadores que asistieron, tuvo la grata presencia de veteranos como Junior Lake y Zoilo Almonte, este último todavía en fase de recuperación de la rotura del tendón del bíceps derecho que sufrió en julio, en México.

También asistieron el infielder Wendell Rijo, el receptor Freudy Bautista y los lanzadores Phillips Valdez, Domingo Acevedo y Gerson Bautista. Esta semana se espera la integración de más peloteros.

“Yo no tengo una varita mágica para decir que vamos a ganar el campeonato, pero sí prometo que vamos a estar preparados y que daremos a los jugadores las herramientas necesarias para que mejoren y contribuyan a ganar la corona”, explicó el ex Cardenales, Angelinos y Dodgers.

Pujols, quien como jugador fuera un gran crítico al uso de los recursos sabermétricos, no quiso fijar una línea sobre su visión como estratega y se limitó a decir que hará lo que sea necesario para ganar partidos e imponer una cultura que “intimide” cuando los rojos lleguen a cualquier escenario.

“Voy a ser un manager old school, escuela vieja, voy a hacer todo lo que haya que hacer para ganar esa noche, bateo y corrido, toque, pero se gana es con buena defensa y pitchando bien”, dijo, a la vez que dejó claro sobre la exigencia que tendrá con la disciplina. “El que viene con egos que sepas que este no es su lugar”.

Los rojos abrirán la temporada el 16 de octubre, como local, ante el Licey.

“Sé que hay mucha gente que está diciendo, ‘¡No!, ¿por qué hace eso?, la gente no se lo van a agradecer’. Yo no estoy aquí para que la gente me agradezca, mi trabajo es tratar de ayudar a estos muchachos a tener una buena carrera, ya mi tiempo pasó”, sentenció.