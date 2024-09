Llegan las primeras reacciones por la muerte de Osvaldo Virgil

Con la reciente noticia del fallecimiento de Osvaldo Virgil, primer dominicano en jugar en Grandes Ligas, el ex presidente del país y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha sido de los primeras personalidades en reaccionar a través de un post en su cuenta de la red social X, donde aseguró que "su legado no solo abrió las puertas a generaciones de peloteros, sino que marcó un hito imborrable en nuestra historia".

Fernández explicó que mantuvo una "larga y cercana amistad" con Virgil, quien falleció esta mañana mientras recibía atenciones médicas en Montecristi, a los 92 años.

Hoy despedimos con gran pesar a una leyenda del deporte dominicano, Osvaldo Virgil, el primer beisbolista criollo en jugar en las Grandes Ligas, con quien mantuve una larga y cercana amistad.

Su legado no solo abrió las puertas a generaciones de peloteros, sino que marcó un hito... — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) September 29, 2024

También, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) expresó en un mensaje en sus redes sociales el lamento por la partida de quien también fuera jugador de ese circuito.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), lamenta profundamente el deceso de Don Osvaldo Virgil.



Con su hazaña de ser el primer nativo de nuestra tierra en jugar en el béisbol de las Grandes Ligas, abrió el camino para muchos otros y llevar la calidad... pic.twitter.com/uwVH8ISXMF — LIDOM (@LIDOMRD) September 29, 2024

Historia de Virgil

El 23 de septiembre de 1956, Virgil apareció con los Gigantes de Nueva York en un partido que marcó el antes y después del béisbol dominicano. Desde entonces, más de 900 jugadores duartianos han pasado por la Gran Carpa.

"Tenemos Salón de la Fama, Jugadores Más Valiosos, ganadores del Cy Young, Novatos del Año, Dirigentes del Año, gerentes y árbitros, pero ninguno de ellos tiene lo que yo, el número uno", solía repetir a modo de broma Virgil.

Sin fanfarrias, sin anuncios, sin grandes expectativas, casi silenciosamente. Así ocurrió el debut de Osvaldo Virgil en las Grandes Ligas el domingo 23 de septiembre de 1956 en el estadio Polo Grounds de Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/virgil_14059982_20200605215536.jpg El 23 de septiembre de 1956, Osvaldo Virgil abrió las puertas para los dominicanos en Grandes Ligas. (ARCHIVO DL)

"Hacía mucho calor y jugábamos el último partido de una serie de tres partidos contra Filadelfia. Me colocaron en tercera base y me fui de 4-0, pero yo me sentía como si hubiera bateado de 4-4", dijo Virgil a ESPN en 2006 cuando se cumplieron los primeros 50 años de su debut.

"Me habían subido desde las ligas menores dos o tres días antes y estaba al tanto que sería el primero de mi pequeño país que llegaba al mejor béisbol del mundo, pero nunca sospeché que con el tiempo eso se convertiría en algo rutinario", dijo Virgil.

"Siempre me he sentido agradecido y dichoso por haber sido escogido por Dios para abrir las puertas de mis compatriotas en las Grandes Ligas, tomando en cuenta que cientos de otros mejores que yo no recibieron esa oportunidad", agregó.

Jugando todas las posiciones, menos de lanzador, Virgil bateó .231 con 14 jonrones y 73 carreras remolcadas en nueve temporadas con Nueva York, Detroit, Kansas City, Baltimore, Pittsburgh y San Francisco.

En 1958 fue el primer negro que jugó con los Tigres de Detroit, el último equipo en romper la barrera racial.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/29/muere-osvaldo-virgil-primer-pelotero-dominicano-en-las-grandes-ligas.jpg Osvaldo Virgil tuvo una larga carrera como dirigente, una vez terminó la de jugador. (ARCHIVO DL)

En su debut con los Tigres bateó de 5-5.

El comenzó una nueva carrera como coach de los Gigantes en 1969, fue el asistente de tercera base de Dick Williams en San Diego por largo tiempo y luego estuvo con Williams en Montreal y Seattle.

Pero no fueron sus condiciones atléticas o capacidad como estratega que convirtieron el apellido Virgil en parte de la historia de República Dominicana. Virgil fue el pionero de un país que se ha convertido en la fuerza extranjera más imponente en la mejor liga de béisbol del mundo.

Lo que pareció originalmente como un hecho sin mayores consecuencias se convirtió en la raíz de un fenómeno extraordinario que transformó positivamente el pasatiempo nacional de los norteamericanos.

Desde el debut de Virgil hace 68 años, otros 937 dominicanos han jugado en las ligas mayores. La lista incluye al antesalista Alex Rodríguez, el jardinero Moisés Alou y el antesalista Manny Machado, hijos de padres dominicanos que nacieron en Estados Unidos.

Rodríguez, un dos veces Jugador Más Valioso, fue seleccionado por las Grandes Ligas como el torpedero del equipo Leyendas Latinas de todos los tiempos, en una votación especial que se realizó en el 2005.

Un total de 164 quisqueyanos han participado en la actual temporada, en la que todos los equipos de las ligas Americana y Nacional han tenido por lo menos uno en acción.

Peloteros dominicanos figuran cada temporada entre los favoritos para ganar los principales premios de ofensiva y pitcheo y en las listas de los mejores pagados.

Virgil tenía 14 años de edad cuando su familia se trasladó a Nueva York en 1947. Fue firmado por un bono de 300 dólares por los Gigantes en 1953 y nunca ganó más de 18 mil dólares en una temporada durante su carrera.

