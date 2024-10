Viuda e hijos de Osvaldo Virgil sostenían disputa por la pensión del expelotero

El cadáver de Osvaldo Virgil todavía estaba en la morgue del hospital de Montecristi, el domingo, cuando su viuda confirmó que libraba una batalla con los hijos de quien fuera el primer pelotero dominicano en las Grandes Ligas por la pensión que este recibía del sindicato de peloteros (MLBPA en inglés) y el Seguro Social de los Estados Unidos.

Los hijos del exjugador respondieron este lunes con un comunicado en el que tratan de desmentir tales declaraciones y acusan a la hoy viuda de aprovecharse de quien también fuera dirigente.

Ibelice, que asegura fue esposa de Virgil los últimos 25 años, reveló que la relación con sus hijos se había roto, y atribuyó a esa situación un estado de ansiedad y depresión que desarrolló recientemente.

"Ya a última hora ellos vinieron a buscar a su padre, porque no sabían qué comía, cuando él vino a vivir aquí, ni qué medicamento tomaba ni nada. Entonces, el señor Osvaldo le había dado el poder a una de sus hijas, allá en Estados Unidos, de su dinero, porque él nunca cobró cinco centavos aquí, en RD, y la hija, cuando ya cumplió 92 años, le retiró su dinero, de su pensión, que su pensión es de 12 mil dólares (cada mes), más la pensión del (Seguro) Social, también", explicó Ibelice.

"El señor (Virgil) se quedó sin nada de dinero, le pusieron un abogado, le pusieron una demanda tanto a él como a mí, y eso fue lo que le trajo la muerte al señor Osvaldo, mucha depresión, mucha ansiedad, y todo fue así", dijo.

La viuda consideró innecesario que se le realice una autopsia al cadáver del expelotero, ya que Virgil de 92 años, murió por un paro cardíaco, según le informaron los médicos.

"La Familia Virgil nos sentimos muy agraviados por las declaraciones que diera a los medios de comunicación la señora que vivía con nuestro padre", dice la nota, colgada por el comunicador Héctor Gómez, un cercano a Virgil.

"Esas palabras, dichas por ella, están muy alejadas de la verdad. Y debido a eso hacemos esta nota de prensa, la cual será la única, por ahora, ya que queremos respetar la memoria de nuestro querido padre, pero a la vez para dar a la luz pública nuestra posición al respecto. Ella manifiesta que nosotros (sus hijos) no teníamos ninguna comunicación con él, últimamente, lo cual es falso. Tenemos pruebas de que nos manteníamos en contacto, e incluso cada mes, Ozzie viajaba desde Arizona para verlo. Hay fotos y otras evidencias en la que podemos demostrar de nuestra presencia con nuestro padre", dice el comunicado.

"Respecto a su pensión como jugador de béisbol, nos dimos cuenta que algo no andaba bien en las finanzas. No es posible que nuestro padre gastara un promedio de nueve mil dólares mensuales en sus gastos personales. Otro punto es que los bienes de ella se multiplicaron después que comenzara a vivir con nuestro padre, y hay pruebas fehacientes de eso, ya que es un secreto a voces en la provincia de Montecristi de cómo sus negocios aumentaron luego de convivir con él. Todas estas declaraciones son producto a que tomamos medidas, para que el patrimonio de nuestro padre no fuera despilfarrado por ella, pero sin afectar gastos alimenticios, medicinales y recreativos de él. Ya que teníamos una persona encargada, a que mensualmente cubriera esos gastos. De todo estos tenemos pruebas. Es lamentable, que acabando de fallecer, no respetara su memoria y se refiriera de esa manera de sus hijos".