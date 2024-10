Diamond Sports Group no transmitirá los partidos de 11 equipos de Grandes Ligas en 2025

Diamond Sports Group, el operador en quiebra de los canales Bally Sports, dijo que dejará de transmitir juegos en 2025 para 11 de los 12 equipos de Grandes Ligas de Béisbol que televisa actualmente.

Diamond anunció la decisión el miércoles en una corte, asegurando que continuaría transmitiendo los juegos de los Atlanta Braves, la próxima temporada.

Siete de los 11 equipos restantes (los Rojos de Cincinnati, los Tigres de Detroit, los Reales de Kansas City, los Angelinos de Los Ángeles, los Marlins de Miami, los Cardenales de San Luis y los Rays de Tampa Bay) tenían contrato con Diamond para 2025. Esos equipos tendrán otro escenario: Negociar un nuevo acuerdo con Diamond o encontrar un operador diferente.

Los otros cuatro equipos que han sido transmitidos por Diamond esta temporada (los Cleveland Guardians, los Milwaukee Brewers, los Minnesota Twins y los Texas Rangers) tenían acuerdos con Diamond que expiraron después de la temporada 2024.

Los Angelinos, Rojos, Cardenales, Reales y Marlins tienen acuerdos de joint venture, lo que desencadenaría acciones legales si Diamond abandona sus acuerdos.

El abogado de la MLB, James Bromley, dijo en el tribunal que la liga estaba "sorprendida" por el desarrollo, un punto que el abogado de Diamond refutó.

"No tenemos información sobre lo que se está haciendo", dijo Bromley en la audiencia judicial, según The Athletic. "No hemos tenido oportunidad de revisar y ahora estamos frente al tribunal y se nos pide que hagamos nuestros comentarios".

Una fuente de Diamond le dijo a Alden González de ESPN que la compañía todavía tiene la esperanza de acordar nuevos términos con los otros 11 equipos y previamente ha presentado propuestas a cada uno de ellos.

MLB, sin embargo, ha cuestionado constantemente la viabilidad de Diamond y no ha mostrado voluntad de negociar nuevos acuerdos de derechos desde que la compañía entró en la reorganización del Capítulo 11 hace casi 19 meses.