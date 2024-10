Un año después de sufrir 106 derrotas, Reales llegan a playoffs y ambicionan más para 2025

Mientras los Yankees celebraban su victoria sobre los Reales para finiquitar la serie divisional de la Liga Americana en el estadio Kauffman, Bobby Witt Jr. regresó discretamente al dugout de los locales para echar un vistazo.

Era el único miembro de los Reales que estaba allí, colgado de la barandilla y contemplando la fiesta que creía que debería haberle pertenecido.

La experiencia dejó al astro en ciernes de los Reales con un deseo ardiente no sólo de regresar a los playoffs el próximo año sino de llegar mucho más lejos.

“Es motivación. Eso es realmente todo lo que hay que hacer”, dijo Witt, cuyo año excepcional lo llevó al Juego de Estrellas y probablemente lo ubicará segundo detrás del toletero de los Yankees Aaron Judge en la votación para el premio al Jugador Más Valioso. “Y es que ahora que pruebas la postemporada, quieres seguir llegando. Esto hará que todos en este clubhouse trabajen aún más duro”.

En el receso posterior a la campaña pasada, Kansas City rumiaba una foja que incluyó 106 derrotas y que figuró entre las peores en la historia de la franquicia. Ahora, los Reales se dirigen al descanso con sensaciones esperanzadoras por primera vez en años.

Apoyados en una rotación reconstruida de abridores, un bullpen mejorado y actuaciones destacadas de jugadores como Witt y el primera base Vinnie Pasquantino, los Reales compitieron por el banderín de la División Central de la Liga Americana hasta la última semana de la temporada.

Luego, en la ronda de comodines, ganaron dos juegos seguidos en Baltimore para avanzar por barrida a la ronda divisional y enfrentarse a los Yankees, campeones de la División Este de la Liga Americana.

Tuvieron a Nueva York contra las cuerdas, al dividir los dos primeros juegos en el Yankee Stadium. Pero los Reales no pudieron ocuparse de sus asuntos en casa, donde habían sido tan buenos la mayor parte del año.

Perdieron un par de duelos decisivos para terminar su temporada.

Los tres juegos que perdieron ante los Yankees, en su serie al mejor en un máximo de cinco, se decidieron por cuatro carreras en total.

“Estoy feliz por la ciudad. Estoy feliz por la organización porque hicimos lo que hicimos este año”, dijo el manager de Kansas City Matt Quatraro. “Pero no importa lo que otras personas pensaron que pudimos lograr este año. Nuestros muchachos tenían mayores expectativas para sí mismos, y así es como debes abordar este deporte. No vienes aquí pensando: ‘¡Oh, espero que mejoremos un poco!’. No es así como funciona a nivel de las Grandes Ligas”.

En realidad, los Reales mejoraron mucho esta temporada, logrando uno de los mayores repuntes en la historia de las Grandes Ligas.

El jueves, cuando todo terminó con una derrota por 3-1 ante los Yankees, Witt y el resto de los Reales quedaron con ganas de más, especialmente considerando lo cerca que estuvieron de regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Ése ni siquiera es el objetivo. Eso es realmente lo que somos. Eso es el béisbol de los Reales”, dijo Witt. “Vamos a seguir mejorando, todos los días. En eso vamos a trabajar durante el receso. Esto se siente como una decepción, por lo que hay mucho sabor amargo en la boca de la gente. Pero esto será más motivación durante mucho tiempo por venir”.