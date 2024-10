Titanes del Caribe no va en Yankee Stadium; sería un solo partido en Queens

Si pasaron décadas para que, finalmente hace 11 meses, se materializara el deseo de llevar partidos de la Lidom a la Gran Manzana los tropiezos para que el circo regrese este año a la ciudad que acoge a más dominicanos fuera de la isla pueden explicar la complejidad de tal desembarco.

En caso de que la serie Titanes del Caribe llegara a disputarse este año en Nueva York el Yankees Stadium salió de la ecuación. Es lo único seguro. La opción que sigue viva, aunque con los "aparatos puestos", es la disputa de un solo partido, en el Citi Field, como estaba previsto.

Al complicado proceso de comprensión entre los organizadores, Lidom, equipos y sindicato de peloteros (que frenó la entrada en vigencia del engorroso acuerdo), se sumó el avance a la Serie Mundial de los Yankees, por primera vez en 15 años.

Un mal no menor, pero que el escenario pudo haber sido peor si se materializaba la Serie del Subway (Mets vs Yankees) el evento prácticamente de caía.

Fuentes cercanas a las negociaciones explicaron a Diario Libre que la clasificación de los Bombarderos del Bronx al Clásico de Otoño activó una cláusula que exonera a Latin Events de pagar el arrendamiento del parque de pelota que acogería los primeros dos partidos entre Águilas y Licey, el ocho y nueve de noviembre.

A las personas que adquirieron tickets para los dos partidos en El Bronx se procederá a devolverle su dinero.

Tan pronto se produjo el avance de los Mulos (sábado en la noche), se desmontó la publicidad en torno a los juegos allí y los organizadores comenzaron a contactar a los directivos de los Mets para llevar la serie completa a Queens, pero a la fecha no se ha logrado el ok. La información que se ha dado es que el estadio no está disponible para esas fechas, a pesar de que fue el domingo cuando el conjunto fue descartado por los Dodgers.

Jugar en la casa de los Yankees disparaba los precios del evento y al buen momento que vive el conjunto en el terreno se atribuye parte de la razón por la que la venta de boletas le ha costado despegar.

Propuestas

Desde Latin Events tratan de salvar la serie. Negocian con la Lidom, clubes y sindicatos los precios, que se dispute un partido en noviembre y los otros dos se lleven a cabo en diciembre, pero en Miami.

El lunes, hubo una reunión de urgencia entre los actores para pactar el nuevo escenario que se ha presentado.

Los organizadores no desisten en montar el evento, pero quieren ajustes en los precios a pagar a los equipos, ya que prevén ingresos por debajo de lo que originalmente se pactó.