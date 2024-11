El "fenómeno" que firmaría por US$4 millones en 2027 resultó ser cinco años mayor

"Fenómeno" era el calificativo más común que se utilizaba para referirse a él; en las redes sociales abundan referencias y entrevistas suyas desde 2020 que advertían se trataba de un talento especial, como lo demuestran sus vitrinas repletas de trofeos y medallas ganadas hasta con el seleccionado nacional en competencias oficiales, incluyendo una Copa del Mundo donde hizo de Shohei Ohtani con el bate y lanzando.

Si bien estaría hábil para firmar en 2027 cuando hubiese superado los requeridos 16 años ya un equipo de la Liga Nacional había ofertado sobre los US$4 millones y la puja no se cerraba.

Pero una investigación de las Grandes Ligas encontró explicación en los registros hospitalarios y escolares a la enorme ventaja competitiva que exhibía ante sus pares: el talento en cuestión es casi cinco años mayor a lo que decía su ficha, una información que ha ocasionado un terremoto en toda la cadena su alrededor.

Ya el entorno del jugador, derecho que batea a la zurda, habría cobrado un adelanto que supera los US$450 mil condicionado a pagarse con la firma dentro de tres años. Un dinero que ahora peligra recuperarse ante la suspensión que se aplicará al jugador y al desplome que sufrirá en su cotización si es que llegara a ser reclutado.

Este mes, la oficina de la MLB entregó a los clubes la investigación que demostró que este infielder oriundo de La Romana en realidad tiene 18 años y no 14 como establece su ficha, una que incluso está registrada ante la Confederación Mundial de Béisbol y Sofbol (WBSC) para participar en la Copa del Mundo sub-12 de 2022 en Taiwán y en el Panamericano sub-15 de marzo pasado, en Boca Chica.

Diario Libre omite la mención del nombre del atleta por este poseer documentos como menor de edad, así estuvieran adulterados a la vista de la MLB.

Se trata del más reciente golpe que propina Grandes Ligas a la estructura que se presta a la alteración de documentos a prospectos para mejorar sus perspectivas de firma, un escenario que altera el mercado puesto que ese jugador lo hace en ventaja con relación a los que compiten con su edad real. DL supo de que este año la liga ya supera la decena de casos desmantelados, aunque desde la oficina en Nueva York rechazan confirmar cifras.

Anticipada

¿Por qué investigar a un jugador menor de 15 años? Fue la pregunta que hizo DL a Jorge Pérez-Díaz, vicepresidente de la MLB.

"Investigamos a peloteros que no estén todavía a los 15 años, en algunos casos donde se vislumbra un bono de firma alto, lo investigamos antes con el consentimiento de ellos y los padres. Si ellos no están de acuerdo no se hace. Ellos tienen que consentirlo", dijo Pérez-Díaz al teléfono con DL desde Nueva York.

Sin embargo, el alto ejecutivo rechazó confirmar el caso en cuestión, apelando a cláusulas de privacidad.

"El formulario que firman los jugadores, en el caso de que sea menor de edad, también sus padres, establece que la información que se produzca durante la investigación se mantendrá confidencial y se puede divulgar solamente a los equipos de las Grandes Ligas para que tomen sus decisiones y al Consulado (de EE.UU.) porque esas informaciones se utilizan para las visas y a nadie más. Así que tenemos una obligación contractual de confidencialidad. Yo no le puedo dar ningún detalle sobre esta investigación", dijo Pérez-Díaz.

El acuerdo

El torpedero fue reclutado por una academia en Santo Domingo en 2020, tras una negociación en la que se habría entregado un adelanto de cinco dígitos en dólares al entrenador original y otro de seis a familiares para ceder el derecho de un porcentaje superior al 45 % del bono de firma que recibiría el desarrollador.

El entrenador que llevó al prospecto al programa habría salido del país, supo DL.

Personas que trabajaron con el joven y que pidieron la omisión de su identidad explicaron a DL que hicieron su investigación y no encontraron irregularidad.

De inmediato el jugador llamó la atención de los escuchas de la MLB y la Federación Dominicana de Béisbol.

También se generó el interés de inversionistas que compran porcentajes del bono, recursos que financian la preparación del prospecto en ese largo camino de hasta seis años antes de cobrar el dinero del fichaje.

Pero los inversionistas presionan para recuperar capital, así sea con otras firmas del programa donde se entrenaba el jugador.