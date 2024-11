Japonés Roki Sasaki estará disponible para equipos de la MLB esta temporada baja

El as japonés Roki Sasaki estará disponible para los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol esta temporada baja.

Los Marines de Chiba Lotte anunciaron el sábado que han decidido iniciar el proceso de traspaso del lanzador a un club de las Grandes Ligas a través del sistema de publicación.

Se espera que Sasaki, quien cumplió 23 años este mes, se convierta en uno de los pitchers más codiciados en el mercado abierto. El derecho tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 2.35 en 18 juegos este año en los que ponchó a 129 bateadores en 111 entradas.

Dado que tiene menos de 25 años, Sasaki será clasificado como agente libre amateur internacional sujeto a los límites del fondo de bonificación, según las reglas de MLB. Esto significa que su primer contrato sería un acuerdo de ligas menores que no podrá superar las siete cifras.

Los Marines recibirán un porcentaje del acuerdo por su publicación que equivale al 25% del bono de firma.

Cuando Shohei Ohtani llegó a un acuerdo con los Angelinos de Los Ángeles en diciembre 2016 a los 23 años recibió un bono de 2.315.000 dólares.

Aún no está claro cuándo Sasaki será oficialmente publicado y con lo que iniciará el reloj de 45 días para que firme con un club de las Grandes Ligas. El período de firmas internacionales para el 2024 termina el 15 de diciembre y el de 2025 comienza el 15 de enero.

La mayoría de los equipos comprometieron la mayor parte o todo su fondo de bonificación a prospectos latinoamericanos en enero. Los Dodgers de Los Ángeles tienen mayor espacio disponible en su fondo de bonificación de firmas de 2024, de 2.502.500 dólares.

Un día antes de que comenzara la Serie Mundial, el presidente de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman, se negó a responder una pregunta sobre el monto restante abierto, diciendo: “Esto es indignante. Quieres hablar sobre nuestra filosofía de bateo y el desarrollo de jugadores, en serio, esto no es importante por ahora”.

A Baltimore le quedan 2.147.300 dólares, a los Yankees de Nueva York 1.487.200 y San Francisco 1.247.500. Los restantes equipos tienen menos de un millón de dólares, incluyendo a Tampa Bay y Texas sin dinero disponible y ocho otros clubes con menos de 100.000 dólares.

El último día para publicar a un jugador es el 15 de diciembre, por lo que si ls Mariners se esperan podrían extender su disponibilidad al nuevo período de firmas.

Los fondos para año varían. Mientras que Arizona tiene un máximo de 7.129.800, Atlanta, Boston, los Medias Blancas de Chicago y los Mets de Nueva York cuentan sólo con 5.925.000.

Después de que los Dodgers firmaron a Ohtani por 10 años y 700 millones de dólares y al pitcher Yoshinobu Yamamoto por 12 años y 325 millones de dólares en diciembre pasado, Los Ángeles ganó la Serie Mundial con un récord de 12,9 millones de televidentes en Japón para la serie de cinco juegos ante los Yankees.

A la pregunta durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre si el éxito de la marca del equipo en Japón podría ser un incentivo para reclutar a Sasaki, el mánager de los Dodgers dijo que “eso espero, absolutamente. Estamos pensando igual”.

Sasaki ayudó a Japón a ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Su lanzamiento más rápido ha sido cronometrado a 102.5 millas por hora, y tiene un récord de carrera de 29-15 con una efectividad de 2.10 durante cuatro temporadas acortadas por lesiones con los Marines. Lanzó un juego perfecto contra los Orix Buffaloes en abril de 2022, acumulando 13 ponches consecutivos y un total de 19.

“Desde que me uní al equipo, ellos han escuchado lo que deseo sobre un futuro desafío en la MLB y estoy muy agradecido con el equipo por permitirme oficialmente publicar”, dijo Sasaki en un comunicado publicado por los Marines en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

“Hubo muchas cosas que no salieron bien durante mis cinco años con los Marines, pero pude llegar a este punto concentrándome solo en el béisbol, con el apoyo de mis compañeros de equipo, el personal, la oficina principal y los fanáticos. Haré mi mejor esfuerzo para ascender desde mi contrato de ligas menores para convertirme en el mejor jugador del mundo, de modo que no tenga arrepentimientos en mi carrera de béisbol y estar a la altura de las expectativas de todos los que me han apoyado”.

