Canó no tiene clara su fecha de entrada a juego con las Estrellas

Robinson Canó tuvo un acercamiento con la prensa dominicana este lunes 11 de noviembre, en el cual se tocaron varios tópicos de su vida deportiva y empresarial.

Canó tuvo una exitosa temporada en el béisbol de verano en México, donde el terminó ganando el liderato de bateo y el premio de Jugador Más Valioso, y el equipo, los Diablos Rojos de México se coronó campeón por vez número 17, líder histórico del circuito.

"México fue una experiencia muy bonita, la verdad es que fue más de lo que yo pensaba, fue un año de bendición, ya que todo para el equipo fue a la perfección", expresó Canó al ser cuestionado sobre la Liga de México de Verano.

Sobre LIDOM no tiene fecha todavía

Canó ha participado en la pelota invernal dominicana de manera consecutiva en sus diferentes etapas desde la temporada 2020-21 y todos los caminos conducen a que se uniforme una vez más este año, aunque la fecha él no la tiene clara.

"Bueno fíjate me estoy preparando, no tengo fecha todavía, tenía un año sin jugar, y ya no tengo 25 como tenía antes, me gusta cuando entro al terreno de juego, dar lo mejor de mí", contestó Canó.

Tiene pendiente una reunión con el equipo, para cuadrar todo lo concerniente a su entrada a juego, pero todo apunta a que podría ser para el round robin, tomando en consideración el buen desempeño que está teniendo el equipo en el terreno de juego, que ocupa la tercera posición de la tabla con marca de 8-9.

Tiene ofertas para regresar a México

Luego de la exitosa campaña que tuvo Canó en México, recibió ofertas de parte de los propios Diablos Rojos de México para regresar con ellos, pero según las palabras del propio Canó va a depender mucho de cómo se sienta jugando en el invierno con las Estrellas Orientales.

Le gusta la oficina

"A mí me encanta más la oficina, si se da nadie sabe si me motive a maniyar, pero me gusta el área de gerente o de asesor", le contestó Canó a Diario Libre.

Canó entiende que son funciones que le pueden permitir pasar más tiempo con la familia y dedicarle más tiempo a su hijo que está involucrado en el juego de pelota, con la esperanza de ser firmado y jugar de manera profesional en algún momento.

"Esa es la meta, pasar más tiempo con la familia, tú en una oficina tienes más chance, cuando te poner el uniforme de coach o de manager, eres de los primeros que llegas al estadio y de los últimos que te vas", expresó.

Sobre el premier 12

Canó hizo referencia a que si hubiera estado en condiciones físicas hubiera ido con el equipo, "siempre lo he dicho, siempre y cuando pueda representar a Dominicana siempre lo haría", dijo.

El intermedista de 42 años expresó una preocupación respecto a la organización de ese evento y de la manera en que las organizaciones en el Caribe lo tratan, Canó entiende que la línea de comunicación entre los organizadores del torneo y las personas que tomas las decisiones en los equipos, para que jugadores de mayor nivel puedan representar a su país y el torneo tenga mayor nivel de calidad en el terreno de juego.

Su vida como empresario

Canó en su vida fuera del terreno de juego tiene una empresa de bienes raíces y una compañía de reciclaje que considera van en buen camino, expresó que no quiere involucrarse en otras cosas, en virtud que las cosas relacionadas con béisbol absorben mucho tiempo y al le gusta hacer las cosas en las que se involucra bien.

Su consejo a los súper prospectos

Canó entiende que el pelotero que entra al profesionalismo con bonos altos, debe concentrarse al 100% en jugar pelota y no tocar ese dinero, lo más importante es crecer como pelotero y no poner su mente en otros asuntos.

"Lo primero que yo le diría es, pon tu dinero en el banco y ponte a jugar pelota, porque lo que menos tú quieres es que si se invierte un dinero y se pierde el dinero la mente del muchacho no va a estar en lo correcto", dijo.

El caso de peloteros como Soto, Tatis Jr. es diferente, las cosas están más claras y lo importante es hacer un negocio que no te de tanto stress, entiende Canó.

Invertir en béisbol está en su mente

Canó tiene experiencia de haber invertido en equipos de baloncesto en su natal San Pedro de Macorís, específicamente en torneos inter barriales, y aunque ha salido un poco desilusionado de los procesos, no descarta la idea de hacerlo en otros niveles, e inclusive involucrarse con equipos profesionales de béisbol.

"Creo que el béisbol necesita más personas que hayan jugado el juego", dijo. "El que ha jugado béisbol a cierto nivel tiene la capacidad de poder brindarle y pasarle todas esas experiencias a los demás jugadores".

En ese tenor, Canó utilizó como ejemplo lo que está pasando hasta el momento con los Leones del Escogido y Albert Pujols, ese tipo de individuo te dice un par de cosas, pero son claras y no hay muchas cosas que argumentar, son la mejor referencia de cómo hacer las cosas bien.

Tuvo acercamiento con los Yanquis

Canó tenía 11 años que no se acercaba al clubhouse de los Yanquis, sin embargo, durante la postemporada de este año llegó a compartir un poco con los muchachos del conjunto.

"Soy el tipo de jugador que, si no le hacen la pregunta, no me gusta opinar, no a todo el mundo le gusta que le hablen o le den consejos sobre el juego", dijo. Por eso las conversaciones con los jugadores de los Yanquis no fueron puntuales.

Sobre el contrato de Juan Soto

"Si yo fuera gerente, yo fuera a usar mi ventaja, yo le daría un contrato de 14 años", expresó sobre el posible contrato de Juan Soto.

La edad del dominicano y el agente que le trabaja son vitales para cómo se va a negociar el contrato y para Canó los años son el punto clave de la negociación e inclusive le podría representar más dinero.

Canó entiende que la ventaja competitiva en el proceso de negociación está del lado de Soto, ya que toda la data de lo que ha hecho en su carrera lo avalan para recibir el contrato que ellos entiendan que vale.

Sobre dejar los Yanquis

"¿Que pasaba por mi mente? Quedarme en Nueva York, pero fíjate, yo soy de los que digo que hay que aprovechar cuando te llega tu momento, o sea, muchos equipos agradecen, otros equipos no, al final te vas a un equipo por menos dinero y a los dos o tres años te cambian, entonces ahí es que tú dices esto no valió pena", argumentó.

La meta principal para Canó al momento de firmar su contrato era conseguir sus 10 años de acuerdo, ya que según sus palabras él sabía lo que se venía en el mercado, "si cogía cinco años iba a estar fuera del béisbol a los 37 años", dijo.

"Robinson Canó no dijo, yo me quiero ir, no hay dinero, firmaron a Ellsbury, y cuando tú estás en tu momento tienes que aprovecharlo, vino Seattle y me dijo, mira hay 200 por ocho y yo dije, vamos a sentarnos a hablar", agregó.

Canó expresó que creció siendo yankista, y que le hubiera gustado terminar su carrera ahí, pero las cosas no se dieron, "quién sabe que si yo me hubiera quedado se hubieran ganado un par de series mundiales más.

Sobre Trevor Bauer

Canó no está claro sobre si lo que está viviendo Trevor Bauer con MLB es injusto, porque él no conoce las interioridades entre Bauer y MLB, pero que si le preguntan a él estaría en la disposición de darle una oportunidad, tomando en consideración el nivel en el que se encuentra como lanzador en estos momentos.

Sobre el Clásico Mundial

"Si lo hice como jugador, me gustaría hacerlo como coach, depende el rol que sea", dijo Canó sobre ser parte del staff para el Clásico Mundial de Béisbol para República Dominicana.

Para Canó las experiencias vividas por él en ese evento pueden ser importantes pasarlas a los jóvenes que están siendo parte del mismo por primera vez.

Sobre Wander Franco

Para Canó, el jugador tiene que entender que es una figura pública, sobre el caso de Franco no está muy empapado, pero espera que pueda salir sin complicaciones sobre su último caso con la ley.

Sobre su hijo y ser profesional

Canó lo primero que hizo al momento que su hijo le expresó su deseo de ser pelotero profesional fue que lo sentó para ponerlo claro del compromiso y la entrega que implica ser pelotero profesional.

Entre las cosas que hizo fue ponerlo a estudiar en línea, para que no perdiera su escolaridad, y le dijo "esto conlleva mucho trabajo y sacrificio." "Hay que trabajar para lograr los sueños".

El día del hijo de Canó arranca a las 6:30 de la mañana cuando lo recogen para ir a la pista a correr, luego va al estadio a entrenar, cuando termina la rutina al final de la tarde, arranca el proceso de los estudios.

"El jugador que se prepara, siempre va a hacer su trabajo, a menos que DIOS no quiera", dijo.

Canó quiere que su hijo aprenda a preparar y a respetar el juego con disciplina sobretodo.