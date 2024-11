Exfutbolista uruguayo Diego Forlán se estrena en el tenis profesional con una derrota en casa

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán se estrenó el miércoles como tenista en el circuito de la ATP con una derrota por 6-1, 6-2 ante la pareja conformada por los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos, quienes avanzaron en la tierra batida del Uruguay Open, un torneo de la serie Challengers.

La dupla boliviana ocupa el puesto 109 del ranking mundial y busca su 15º título.

“De este club, de toda la vida y de Uruguay, desde siempre, Diego Forlán”, fue la frase con la que se presentó al exfutbolista en el torneo de tenis profesional masculino más importante de este país sudamericano.

El exseleccionado uruguayo, como en tantas otras noches importantes de su carrera deportiva, entró al court vestido de celeste.

“Lo disfruté bastante. Sabía que la probabilidad (de una derrota) era muy alta, que iba a ser un partido difícil para nosotros. Era lógico. Así que me preparé para, por lo menos, no pasarla tan mal y poder disfrutar. Y fue lo que hice", afirmó el ganador de dos botas de oro en España como futbolista. "Así que la verdad que agradecido a toda la gente que vino. Llenaron el estadio. Bueno, espero que hayan disfrutado un poquito”.

Su primera bola fue a la red; la segunda, larga. El primer punto duró un minuto y fue para los bolivianos. La estrategia rioplatense fue la esperada: el argentino Federico Coria, de desempeño errático, se situó como fondista y Forlán arriba.

Sin embargo, la experiencia de los rivales y los potentes tiros de Boris Arias, definidos por el propio Forlán como “una bala” tras el partido, se impusieron en los 47 minutos que duró el partido.

A pesar de ser un jugador de fondo, tal como lo describió su entrenador, Enrique Pérez Cassarino a la AP los mejores momentos de Forlán fueron pegado a la red, donde consiguió la mayoría de sus puntos, uno de ellos con un perfecto smash, que se gritó como un gol.

“La verdad que juego mucho de fondo. A veces para cortar algún punto subo y voleo, y voleo bastante bien. Pero bueno, en este caso, siendo doble, había que ir a la red sí o sí. Y más del otro lado que no es nada fácil", explicó Forlán ante una pregunta de The Associated Press en la rueda de prensa posterior al partido. "Son jugadores rápidos, inteligentes, con buena técnica, que golpean muy bien. Entonces tenía que estar bastante agachado y rápido, para tratar de volearla bien”.

El galardonado como el mejor jugador del Mundial de 2010 se mostró seguro en el saque, con más precisión que potencia, aunque la mayoría de sus errores no forzados se vieron en sus golpes de profundidad, con muchas bolas largas y fallas en los cierres de jugadas, aspectos que deberá pulir.

La afición futbolera se hizo sentir en el court central del Carrasco Lawn Tenis Club, con ruidosos festejos ante cada punto logrado por el deportista rubio, esta noche con gorra. Hubo silbidos para intentar torcer la decisión arbitral en algunas pelotas justas y un coro de “Vamos Diego” que en reiteradas ocasiones molestaron al juez central.

No faltó el “olé olé olé, Diego Diego” ni los silbidos a los visitantes o las confusiones con su hermano Guillermo a la hora de alentar a Federico Coria.

Federico Coria, de 32 años, nació en Rosario, y su mejor colocación en el ranking de la ATP llegó el 13 de febrero de 2023, cuando fue 49º.

El hermano del ya retirado Guillermo Coria, campeón de la primera edición del Uruguay Open, en 2000 y finalista de Roland Garros en 2004, suma seis títulos Challenger y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Es el tercer cabeza de serie del Uruguay Open.

Forlán, de 45 años, ha participado en el circuito profesional para mayores de 40 años de la Federación Internacional de Tenis (ITF), donde está en el puesto 102 del ranking individual, en el que ganó ocho partidos y perdió tres durante este año.

Si bien ha debutado en el circuito de la ATP en la presente edición del Uruguay Open su presencia no es novedad, dado que fue parte de exhibiciones en los años 2017 y 2018, además de jugar en las canchas del Carrasco Lawn Tenis en forma regular.

Retirado del fútbol en 2018 tras pasos por las ligas de Hong Kong e India, Forlán ha rendido algunos frutos como tenista amateur. Desde que hizo su debut en el circuito de veteranos de la Federación Internacional de Tenis, en julio de 2023, ha disputado cinco torneos. Este año, fue finalista individual del MT400 de Asunción y, en dobles, conquistó el MT1000 de Lima.