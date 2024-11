Asociación de Jugadores de MLB y FanDuel resuelven demanda por uso indebido de nombre e imagen

La filial comercial de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol resolvió una demanda con FanDuel el viernes sobre el supuesto uso no autorizado de los nombres e imágenes de los jugadores de Grandes Ligas en su plataforma de apuestas deportivas.

El acuerdo obtenido por The Associated Press indicó que MLB Players Inc. y FanDuel llegaron a un acuerdo de desistimiento voluntario de la demanda con prejuicio, lo que significa que la demanda no puede presentarse nuevamente.

La asociación y la casa de apuestas "deberán cada uno asumir sus propios honorarios de abogados y costos incurridos en relación con este asunto", según los documentos judiciales.

FanDuel fue eliminado de la demanda de Nueva York que también incluía a Underdog Sports. No queda claro si Underdog Sports también llegó a un acuerdo. La MLBPA tiene demandas separadas y en curso contra otras plataformas de apuestas en línea.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.