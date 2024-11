Estadio de los Astros cambiará su nombre a Daikin Park desde el 1 de enero

El estadio de los Astros de Houston cambiará de nombre a partir del 1 de enero y pasará a llamarse Daikin Park después de que el lunes el equipo anunció que alcanzó un acuerdo hasta la temporada 2039 con la empresa líder en aire acondicionado.

El estadio se inauguró como Enron Field en 2000 como parte de un acuerdo de 30 años y 100 millones de dólares, pero el nombre fue retirado en marzo de 2002 tras la declaración de quiebra de Enron Corp., y el parque de béisbol pasó a llamarse brevemente Astros Field.

Fue renombrado como Minute Maid Park en junio de 2002 tras llegar a un acuerdo con The Minute Maid Co., una subsidiaria de The Coca-Cola Co. con sede en Houston. En aquel entonces, el propietario de los Astros, Drayton McLane, dijo que el acuerdo era por 28 años y por más de 100 millones de dólares.

El nuevo acuerdo es con Daikin Comfort Technologies North America Inc., una subsidiaria de Daikin Industries Ltd., que tiene su sede en Japón.

Minute Maid seguirá siendo socio de los Astros hasta 2029, añadió el equipo.

