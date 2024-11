Ministerio Público acogió la querella del prospecto fallecido por supuesta inyección para caballos

La procuradora adjunta de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los padres y abogados del fenecido prospecto Ismael Ureña Pérez, de quien su familia acusa a un entrenador de haberle inyectado sustancias para caballos que le ocasionaron la muerte.

Russel Aracena, quien funge como vocero del cuerpo de abogados que lleva la causa, reveló a Diario Libre que el encuentro con la directora de Persecución del Ministerio Público sirvió para confirmar que el procesamiento de la querella.

"Estamos viendo una luz detrás y al final del túnel puesto que la magistrada Yeni Berenice nos dio palabras de aliento, preguntó y contestó algunas de nuestras interrogantes respecto a por qué todavía a esta fecha no teníamos una autopsia", dijo Aracena.

Ureña Pérez falleció el 25 de julio. Sus padres se presentaron a la Fundación Familia Sin Violencia (Funfasinvi) en Santiago de los Caballeros el 12 de octubre y el seis de noviembre se depositó la querella, en la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Aracena dijo que están dispuestos a realizar todos los trámites necesarios, así sea la exhumación del cadáver, para confirmar las acusaciones que hacen contra el lanzador Yordy Cabrera, propietario de la academia donde se entrenaba tanto el fallecido como dos hermanos suyos, en el distrito municipal San Luis.

"No creo en nada de lo que haya pasado antes de nuestra intervención, pero me imagino que un médico no se va a atrever a tergiversar unos documentos de tal relevancia, porque está esa figura, la de exhumación de cadáver, pero también hay dos víctimas, sus hermanos Esmerling y Joel Ureña, que tienen el medicamento en su sangre, que es fácil de comprobar", dijo Aracena.

Los representantes legales de la familia de Ureña reiteraron el llamado de intervenir las academias de béisbol del país tras la muerte del adolescente de 14 años.