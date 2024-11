Los Diamonbacks inauguran academia vanguardista de US$18 millones

Seis años después de que el entonces presidente Danilo Medina realizara el "palazo inicial" y con un presupuesto que casi se duplicó, los Diamondbacks de Arizona abrieron el lunes sus nuevas facilidades, en el mismo lugar donde comenzó su andadura en el país en 1996, un recorrido que los llevó a estar arrendados entre 2003 y 2024 en Baseball City.

Derrick Hall, presidente del equipo adonde llegó en 2005 tras seis años en los Dodgers, reveló a Diario Libre que el equipo destinó US$18 millones en levantar el complejo sobre 157,000 metros cuadrados, uno que cuenta con tres estadios y un mediano para el desarrollo de habilidades.

Un centro por donde pasarán la mayoría de los jugadores que el equipo recluta en América Latina, el primer cedazo en el largo camino hacia el Big Show.

Uno de los estadios, bautizado como el Junior Noboa Field, es el primero que cuenta con luces entre las academias de las 30 organizaciones de la MLB que operan en el país. Un logo desvelado en la pizarra de anotación en plena inauguración, que sorprendió tanto al veterano cazatalentos y vicepresidente del equipo, quien fuera el primer empleado fuera de Estados Unidos del club nacido en 1995 como parte de la expansión junto a los Tampa Bay Devil Rays.

Más que un complejo, es un centro de desarrollo, con gran enfoque en la educación de los jóvenes y tecnología para pulir sus habilidades con herramientas de última tecnología. El estadio principal dispone de más de una veintena de cámaras, incluyendo en cada una de las ocho torres con el alumbrado que permitirá jugar de noche.

"Queremos que todos los jugadores que lleguen a esta academia alcancen las Grandes Ligas, pero sabemos que no todos lo lograrán, sí queremos que cada jugador que pase por aquí cuando salga de esta academia queremos que tengan una educación que les permita tener una gran carrera fuera del béisbol, también", dijo Hall.

La academia construida en el Paredón, Boca Chica, dispondrá de tres salones donde los prospectos recibirán docencia.

"Queríamos levantar unas facilidades de clase mundial y ahora tenemos la mejor academia en la República Dominicana", dijo Hall. "Es un gran laboratorio. Lo que hemos hecho aquí es como un laboratorio, pero es una comunidad, los espacios confortables lo hicimos pensando en los jugadores".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/18112024-inauguracion-academia-arizona-diamond-backs---joliver-brito02.jpg (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/18112024-inauguracion-academia-arizona-diamond-backs---joliver-brito14.jpg (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/18112024-inauguracion-academia-arizona-diamond-backs---joliver-brito08.jpg (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/18112024-inauguracion-academia-arizona-diamond-backs---joliver-brito47.jpg (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/18/18112024-inauguracion-academia-arizona-diamond-backs---joliver-brito08_1.jpg (JOLIVER BRITO)

Una encomienda que hizo el propietario Jeff Jacobs, ausente a último minuto del acto a causa de un inconveniente de salud con un familiar.

Hall despertó el aplauso que comenzó el presidente Luis Abinader y se sumó la mesa principal y toda la carpa habilitada para la ocasión cuando dijo: "Lo más importante fue lo que quisimos desarrollar fuera del terreno. Nos importan mucho los dominicanos, cuidamos de los jugadores y ustedes cuidan de nosotros. Presidente, queremos ser el equipo de la República Dominicana".

La academia está localizada al lado de la de los Gigantes de San Francisco y bien cerca de la de los Marineros de Seattle. A escasos dos kilómetros opera la de los Texas Rangers en un corredor que conecta con la de los Mets, Yankees, Marlins, Angelinos, Nacionales, Rockies, Filis, Mellizos y Cardenales.

Los jugadores

A la actividad asistieron jugadores activos y retirados que han pasado por la organización como Emilio Bonifacio, José Valverde, Sócrates Brito, Miguel Batista y Geraldo Perdomo.

Valverde, que llegó al complejo en 1997 cuando fue firmado con casi 19 años, quedó sorprendido entre las condiciones de entonces con las que tiene alrededor de un centenar de jugadores que tiene el equipo.

Perdomo es la referencia más reciente. Fue firmado en 2016 por el club y estuvo un año mientras jugó en la Liga de Verano (2017).

"Las condiciones eran pésimas, lamentablemente hay que decirlo, vine aquí en el 2016, antes de desbaratar todo esto. Luego cuando firmé que estaba en Baseball City yo dormía con 8 y 10 muchachos, ahora no, van a estar cómodos, cuatro por habitación, esto es algo increíble, gracias al dueño del equipo", dijo Perdomo, torpedero del equipo grande de los Dbacks.

"Me pone contento, son muchas cosas para esta juventud, mucha tecnología, debe sacarle provecho, darle gracia que un equipo de Grandes Ligas saque su dinero de su bolsillo para ponerle una plataforma tan grande como esta para que puedan salir adelante en la vida", dijo Valverde.

"Me recuerda mis inicios, agradezco a la organización por invitarme, contento de ver que los muchachos que hoy en día tiene mejor comodidad, tener mejor descanso. En mi tiempo no tenía aire acondicionado ni nada de eso, pero me alegro que hoy tengan mejor comodidad", dijo Brito, que estuvo en la organización entre su firma en 2010 y 2019.