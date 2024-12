Plácido Polanco tuvo una lonjeva y exitosa carrera en el béisbol de las Grandes Ligas y está teniendo su primera experiencia como técnico en nuestro béisbol con los Leones del Escogido.

Polanco se desempeña como el coach de banca del equipo y es básicamente la mano derecha del dirigente del conjunto Albert Pujols, tiene la responsabilidad de evitar que el juego se ponga rápido, prever los movimientos a realizar con una anticipación de una o dos entradas inclusive.

"El hecho de que ya no estoy jugando pelota, trabajo con los Dodgers todavía, en la temporada muerta no hago y mi compadre (Pujols) estaba maniyando y se me exigió, a mi no se me preguntó que tenía que estar con él ayudándolo en la banca", le dijo Polanco a Diario Libre sobre el porque se involucró con el Escogido.

Polanco se desempeña con los campeones mundiales como asistente especial al desarrollo de jugadores y según el mismo refiere es un trabajo con ciertas libertades de tiempo, que le permiten dedicarle tiempo a su familia, pero a su vez estar ligado al deporte que ama, porque puede manejar su tiempo e inclusive viajar.

"Me gusta hacerlo, soy bien activo en mi trabajo, y aunque hay coaches para hacer cierto tipo de trabajo de terreno, me gusta hacerlo siempre", expresó Polanco sobre sus trabajos de adiestramiento a los jugadores en la organización completa de Los Ángeles y ahora en sus funciones con el Escogido.

Sorprendido con el talento

El trabajo de terreno con los Leones le ha permitido percibir el talento que hay en LIDOM e inclusive ha recomendado algunos peloteros veteranos, para ver si se le abre la carrera de nuevo y pueden regresar a las Grandes Ligas.

Ha recibido ofertas de Grandes Ligas

Polanco no se ha sentido listo para asumir puestos en MLB, "he tenido ofertas de Grandes Ligas, no las he rechazado, he dejado la puerta abierta, pero en los momentos en que me han llegado, no he estado listo para asumir", concluyó.