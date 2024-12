¿Todavía le debe Shohei Ohtani un Porsche nuevo a su mánager Dave Roberts?

Oye, Shohei Ohtani, ¿dónde está el lujoso Porsche que insinuaste ibas a regalarle a tu mánager Dave Roberts si los Dodgers de Los Ángeles ganaban la Serie Mundial?

Bueno, los Dodgers ganaron la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York hace más de un mes, ¿qué ha pasado?

De visita a Tokio el miércoles y en una rueda de prensa con periodistas japoneses, Roberts recordó que Ohtani le dio a su compañero Joe Kelly un nuevo Porsche cuando Kelly aceptó cederle su número 17 después que el superastro japonés firmó con los Dodgers procedente de los vecinos Angelinos.

Posteriormente, Ohtani le dio a Roberts un Porsche de juguete y luego, según Roberts, insinuó que el verdadero todavía podría estar en camino.

"¿Dónde está mi coche real?" recordó haber preguntado Roberts.

Según Roberts, Ohtani respondió: "Si ganamos la Serie Mundial, tal vez hablemos de ello".

Bueno, Roberts sugirió que está listo para hablar, aunque solo sea en broma.

"Así que ganamos la Serie Mundial", dijo Roberts. "No sé. Buena pregunta".

Roberts dijo que Ohtani, ganador tres veces del premio al Jugador Más Valioso, puede mejorar aún más en el plato.

"Creo que hubo partes de su temporada en las que fue un poco demasiado agresivo al batear", dijo Roberts. "Y creo que todavía hay espacio para que sea un poco más disciplinado en el plato. Podemos hacerlo potencialmente aún mejor".

Los Dodgers y los Cachorros de Chicago abrirán la temporada de las Grandes Ligas con una serie el 18 y 19 de marzo en el Domo de Tokio. Roberts descartó que Ohtani lance en esa primera serie.

"No creo que eso vaya a suceder. Espero que esté en la alineación como bateador", dijo Roberts. "No ha lanzado en más de un año. Tenemos que gestionar cuántas entradas podrá cubrir en 2025. Si empezamos con eso en marzo, no podrá sostener eso hasta octubre".

Roberts, quien dirigió a Ohtani en 2024 solo como bateador designado, dijo que confiará en su estrella y en los coaches para obtener orientación en 2025.

"Creo que solo van a ser conversaciones honestas sobre cómo se siente", dijo Roberts. "Ciertamente no va a tener tantas apariciones en el plato como este año porque también estará como lanzadores.

Los organizadores pidieron antes de la conferencia de prensa de Roberts que no se hicieran preguntas sobre Roki Sasaki, el cotizado lanzador japonés que se espera que pase a la MLB la próxima temporada.

Roberts nació en Okinawa, la cadena de islas del sur de Japón, hijo de una madre de Okinawa y un padre estadounidense que sirvió en el ejército de Estados Unidos. Se dirigía allí el miércoles para visitar a la familia: tíos, tías, primos y amigos.

Llamó a su madre "mi corazón" y se rió de que a veces se enojaba con ella porque pensaba que lo vestía "como una niña". Dijo que su padre murió hace seis años.

"Hizo un gran trabajo criándome", dijo. "Lo extraño todos los días".

Criado en una familia militar, dijo que se mudaba con frecuencia, y esto le enseñó cómo tratar con personas de muchas culturas.

"Ser un niño pequeño y mudarse cada tres años a otro estado, otro país, nos obligó a mí y a mi hermana a adaptarnos", dijo. "Nos unimos a equipos en medio de la temporada, nos unimos a escuelas en medio del año escolar.

"Creo que tener que mudarme por todo el mundo me ayudó a relacionarme y llevarme bien con cualquiera", agregó. "En mi trabajo, hay personas de todo el mundo".

