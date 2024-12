El pago adicional que hizo Latin Events para que Licey viaje a Puerto Rico

El más reciente inconveniente que hubo que subsanar para que Águilas y Licey culminen la accidentada serie de exhibición Titanes del Caribe en Puerto Rico ha costado un pago adicional de más de dos millones de pesos a la organización.

El equipo azul canceló este viernes su amenaza de no volar a San Juan tras asegurarles que el vuelo hacia la capital de Borinquen saldrá a las 11:00 de la mañana de este sábado, y no a las 8:00 am, como se le notificó el pasado miércoles, a las 9:45 pm.

Pero ese ajuste de itinerario tuvo un precio. Diario Libre obtuvo una copia del pago por valor de US$35,800 que realizó el promotor Félix Cabrera, de Latin Events, a la línea aérea Sky High Dominicana, con fecha de este viernes seis de diciembre.

La Liga Dominicana de Béisbol emitió un comunicado este viernes donde confirmaba que azules y amarillos volarían a la Isla del Encanto para completar los dos partidos que fueron suspendidos en noviembre, en Nueva York, en medio de la incertidumbre sobre la celebración de la serie, que solo disputó un juego en la Gran Manzana, en la casa de los Mets.

Un capítulo más en una relación que parece terminará muy tocada y donde hay actores que ya hablan de demandas en los tribunales.

El jueves, tras el presidente del Licey, Ricardo Ravelo, anunciar que el equipo añil no iría a la serie, el abogado de Latin Events, Julio Cury, le advirtió a través de una entrevista con Diario Libre que de no cumplir su compromiso se exponía a una demanda en los tribunales en los Estados Unidos.

Durante el viernes, tanto la boletería en el estadio Hiram Bihtorn como la plataforma digital que expende los tickets detuvieron las ventas ante tal incertidumbre. Una vez la Lidom emitió el comunicado se reanudó el servicio.

El encuentro del sábado arrancará a las 6:00 p.m. (7:00 p.m. en Santo Domingo) y el del domingo a la 1:00 p.m. en San Juan.

Los precios de las boletas arrancan en US$30 y llegan hasta los US$200. Después de los partidos habrá participación artística con figuras como Toño Rosario, Elvis Crespo, El Chaval de la Bachata, Manny Manuel, Crazy Design y DJ Adoni.