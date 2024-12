Rob Manfred ve lejos la llegada del Turno de Oro a las Grandes Ligas

La regla del "Golden At-Bat" no llegará a ningún estadio de Grandes Ligas, al menos no en un futuro cercano.

En un evento en la Fundación Italoamericana de Béisbol el jueves en Nueva York, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, aclaró los comentarios que hizo en un podcast el mes pasado sobre el posible cambio de regla que ha llevado a una discusión sobre la viabilidad de la idea.

"Pasar de la etapa de conversación a que esto realmente aparezca en la MLB es un camino muy largo", dijo Manfred a Yes Network el jueves. "¿No te gusta la idea? No me preocuparía demasiado por eso ahora mismo".

La regla del "Golden At-Bat", de la que Manfred dice que personalmente no está a favor, permite a los equipos la capacidad de enviar a cualquier bateador de su alineación al plato, potencialmente en cualquier momento, una vez por juego.

En otras palabras, si Bryce Harper hubiera terminado la octava entrada con un out, la regla le permitiría ser usado nuevamente para abrir la novena o incluso en apariciones consecutivas al plato en la misma entrada. Esto permitiría que los mejores jugadores del juego obtengan un turno al bate adicional en situaciones críticas, lo que potencialmente traería más emoción al deporte.

Los comentarios de Manfred en el podcast provocaron algunas reacciones negativas en línea después de que reveló que hubo algo de "rumor" sobre la regla que salió del comité de competencia durante las reuniones de propietarios a mediados de noviembre.

"Fue una conversación muy preliminar que generó algo de revuelo", reiteró Manfred. "Animo a los propietarios a tener conversaciones sobre el juego".

Pero un cambio de regla de esa magnitud tardaría años en llegar a las Grandes Ligas, si es que llega a suceder. Los cambios de reglas, como el reloj de lanzamiento, se someten a pruebas rigurosas en las ligas menores. La regla del "At-Bat Dorado" no sería diferente, y un funcionario de la liga confirmó que no hay planes para instituirla en las ligas menores la próxima temporada.

"Se ha demostrado que hace años hablé públicamente sobre este tipo de cambios y que no estaba particularmente a favor de ellos", dijo Manfred el jueves. "Eso sigue siendo así".