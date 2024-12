Juan Soto se ahorrará US$8 millones del bono por no residir en Nueva York

Juan Soto puede aprovechar una interesante laguna fiscal con su gigantesco contrato con los Mets.

Soto y los Mets han acordado un contrato de 15 años por un valor total de US$765 millones en un acuerdo que sacudió el universo deportivo.

Jon Heyman, en The New York Post, reportó que Soto recibió un bono de firma de US$75 millones, que no está sujeto a enormes impuestos sobre la renta del estado de Nueva York, ya que el bateador es residente de Florida, que no grava los ingresos personales.

Por lo tanto, después de los impuestos federales sobre la renta, que son del 37 % en el tramo más alto, Soto se llevará a casa US$47,2 millones de su bono de firma, después del descuento de US$27,75 millones en impuestos.

Si Soto fuera a recibir este ingreso en Nueva York habría tenido que dejar otros US$8 millones más en impuestos estatales y de la ciudad.

La tasa de impuesto a la renta del Estado de Nueva York para las ganancias superiores a US$25 millones es del 10,9 %, y casi la totalidad de la bonificación por firmar de Soto habría estado sujeta a estos impuestos si hubiera vivido en Nueva York.

Según Heyman, Soto recibirá alrededor de US$120 millones en compensación total en 2025.

Si se resta la bonificación por firmar, quedan US$45 millones en pago por jugar la próxima temporada.

Si bien aproximadamente la mitad de este dinero no se contabilizaría como ingreso de Nueva York porque los atletas pagan impuestos locales por los juegos fuera de casa, aún lo acerca al umbral de US$25 millones para la tasa impositiva marginal más alta.

Soto se llevará a casa un poco menos de los US$47,25 millones después de pagarle la tarifa habitual del 3-4 por ciento al agente Scott Boras, pero no debería tener muchos problemas para pagar la cuenta en la cena en un futuro cercano.