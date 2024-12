Los Yankees no cedieron en dar una suite de lujo a Juan Soto, los Mets sí

Steve Cohen, el dueño de los Mets, estaba decidido a conseguir que Juan Soto firmara y no pestañeó cuando se trató de darle al toletero una suite en el Citi Field para que su familia fuera incluida en su acuerdo con los de Queens.

Fueron pequeños detalles los que parecieron ayudar a impulsar la oferta de los Mets por encima del resto, incluido su rival de la ciudad, los Yankees.

El insider Jon Heyman, en The New York Post, informó que Cohen no lo pensó dos veces antes de hacer que la suite fuera parte del trato, incluso con el alto precio que conlleva una de ellas.

Los Yankees, por otro lado, se opusieron a la idea de incluir una suite gratis para el clan Soto en su acuerdo, según Heyman.

El hecho de que la superestrella Aaron Judge pague su propia suite e incluso Derek Jeter había pagado durante sus días como jugador pareció impedirles ceder en la solicitud.

Los Bombarderos estaban dispuestos a proporcionar una para Soto a un precio reducido, pero no querían ir en contra del precedente que ya se había establecido, según Heyman.

Y la suite parecía ser uno de los beneficios que los Mets agregaron para demostrar su compromiso.

Una suite en el Citi Field puede oscilar entre US$3,250 y US$13,000 para un solo juego, con precios que fluctúan según la fecha del partido y el oponente, según Suite Experience Group.

La suite más barata para un partido del domingo 25 de mayo contra los Dodgers cuesta US$5,050 e incluye 16 boletos, mientras que un partido del martes por la noche 10 de junio contra los Nacionales costará US$7,500 por la suite más barata.

La suite más cara para ese partido en particular cuesta US$14,999.91.

Los Yankees terminaron ofreciendo US$760 millones de dólares en 16 años para que Soto permaneciera en El Bronx, quedando solo US$5 millones de dólares por debajo de la oferta histórica de los Mets.