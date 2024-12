Bieber dice que regresa con Guardianes gracias a los lazos con el equipo tras una lesión en 2024

El regreso de Shane Bieber con Cleveland tiene un doble significado y uno muy profundo.

Quien fuera ganador del premio Cy Young firmó nuevamente con los Guardianes el miércoles, una reunión que parecía improbable cuando se convirtió en agente libre después de la temporada pasada. Sin embargo, Bieber, de 29 años, decidió permanecer con los campeones de la Central de la Liga Americana después de solamente tener dos aperturas en 2024 antes de someterse a una cirugía Tommy John.

Tuvo otras ofertas, pero ninguna igualó lo que ya tiene en Cleveland.

"Es la relación", reconoció Bieber en una llamada por Zoom. "El equipo de desarrollo. Los entrenadores. Mis compañeros de equipo. El tener continuidad y estar familiarizado en esos ámbitos siento que puede resultar benéfico no solamente para mi, sino con mí familia y todos los que están realmente involucrados.

"Eso era importante para mi para confiar en mi rehabilitación en la etapa en la que estoy. Nadie me conoce mejor que en Cleveland y viceversa, así que estoy contento de continuar con ellos".

Bieber acordó la semana pasada un contrato por un año y 14 millones de dólares, que incluye una opción para el jugador de 16 millones para 2026.

No hace mucho, daba la impresión de que Bieber, quien tiene marca de 62-32 con efectividad de 3.22 en 132 aperturas en poco más de siete temporadas para Cleveland, estaba dispuesto a continuar su carrera en otro lado. Rechazó ofertas a largo plazo de los Guardianes y había la expectativa que firmaría con otro equipo contendiente, probablemente en la Costa Oeste.

Pero el originario de California tiene una conexión especial con los Guardianes, quienes lo seleccionaron en la cuarta ronda del draft amateur de 2016. Y mientras que la lesión y la cirugía representaron un retroceso en su carrera, también le ayudaron a Bieber a reconocer que ya se encontraba en el lugar perfecto.

"Tuve bastantes reuniones positivas con otros equipos", admitió. "Todos se portaron de maravilla y solamente tengo comentarios positivos sobre otras organizaciones.

"A final de cuentas, Cleveland tomó la decisión y yo estoy feliz de haberla recibido y en llegar a un acuerdo, y estoy muy contento de dónde estoy. Mi familia está fascinada. Claramente fue la decisión correcta, no solo para mi, también para mi familia y estamos muy emocionados de seguir acá".

Bieber, quien ganó el Cy Young de la Liga Americana en la temporada de 2020 recortada por la pandemia, solamente lanzó 12 entradas la temporada pasada antes de sentir molestias en el codo, que lo orillaron a someterse a la cirugía. Se espera que se integre en algún momento de 2025 a la rotación de abridores de Cleveland.

Está lanzando tres días a la semana desde una distancia de 90 pies y se siente confiado con su evolución. En cuanto al tema de cuando podrá regresar al montículo, eso todavía no se sabe.

"Voy avanzando, presionando, presionando", dijo. "Me siento genial. No me he saltado un paso. Cuando pregunto por una fecha (de retorno), ellos no me dan una fecha. Así que queda un largo tramo por recorrer".