Video | Sirí se estafó dos bases en una jugada y crea controversia

Los Gigantes del Cibao lograron el pasado domingo una importante victoria ante las Águilas Cibaeñas para mantener vivas sus aspiraciones de estar en la postemporada de este año que arranca luego de la pausa de "Noche Buena".

José Sirí fue la figura del juego, no solo por su cuadrangular solitario, sino también por su corrido de bases temerario que le permitió robarse dos almohadillas en una misma jugada y que se convirtió en viral en las redes sociales.

La jugada se convirtió en controversial por la manera en que evitó el toque del antesalista de las Águilas, Jonathan Villar, cuando se pasó de la almohadilla en su deslizamiento, y el movimiento que hizo para evitar el toque del receptor, J.C. Escarra, que quedó inmóvil con el crossover que le hizo, sin estar dribleando un balón de baloncesto.

La carrera anotada por "El Rayo" provocó una ligera protesta por parte del dirigente aguilucho, Yadier Molina, que no prosperó y no pasó a mayores, porque la regla sobre el corrido de bases es bastante clara, y dice lo siguiente: La regla 5.09(b)(1) del béisbol establece que un corredor queda out si se sale más de tres pies de su carril entre bases para evitar ser tocado.

Sin embargo, no queda out si su acción es para evitar interferir con un jugador a la defensiva que intenta fildear una bola bateada.

El carril entre bases del corredor es una línea recta que va desde el corredor hasta la base que intenta alcanzar a salvo. Se establece cuando se intenta tocar al corredor.

No hubo intento

Cuando Villar se incorpora del tiro abierto del receptor Escarra, Sirí no es tocado por el fildeador Villar e inicia su corrido hacia el plato, en el cual no hace ningún intento real de tocarlo, y cuando le entrega la pelota al receptor, Sirí se desliza en forma de abanico en el plato, y el catcher no hace ningún intento de tocarlo tampoco, que es lo necesario para provocar la llamada de abandono de línea.

La jugada d e apreciación de los árbitros

La aplicación de la regla 5.09 (b)(1) y que habla de los tres pies para evitar el toque del fildeador en un corrido de bases es una llamada de apreciación de los árbitros involucrados en la situación y en el caso de la carrera anotada por Sirí ante las Águilas, no se consideró en ningún momento que el corredor botó la línea.