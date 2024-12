Yankees acuerdan adquirir a Bellinger de Cachorros en canje por pitcher Poteet

NUEVA YORK (AP) — Los Yankees de Nueva York acordaron el martes adquirir al jardinero Cody Bellinger, procedente de los Cachorros de Chicago, a cambio del lanzador derecho Cody Poteet, informó una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no había sido anunciado oficialmente. Chicago enviará 5 millones de dólares a los Yankees como parte del intercambio, dijo la persona.

Bellinger, de 29 años, cuyo padre Clay ayudó a los Yankees a ganar los títulos de la Serie Mundial en 1999 y 2000, tiene un salario de 27,5 millones de dólares en 2025 bajo la primera de dos opciones de jugador como parte de un contrato de tres años por 80 millones de dólares.

El pelotero, dos veces elegido al Juego de Estrellas, también tiene una opción de 25 millones de dólares para 2026 con una indemnización por rescisión de 5 millones de dólares que sería pagadera en cuotas iguales el 15 de enero de 2026 y el 15 de enero de 2027.

Bellinger bateó para .266 con 18 jonrones y 78 carreras impulsadas en 130 juegos este año. Estuvo en la lista de lesionados del 24 de abril al 7 de mayo por una fractura en una costilla..

Impulsó 33 carreras en sus últimos 39 juegos de la temporada, pero Chicago terminó con un récord de 83-79.

Bellinger, quien juega en la primera base y el jardín central, hizo su debut en las Grandes Ligas en 2017 y pasó sus primeras seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles. Fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019, al batear para .305 con 47 jonrones y 115 carreras impulsadas en 156 partidos. También ayudó a Los Ángeles a ganar la Serie Mundial en 2020.

Fue liberado por los Dodgers en noviembre de 2022 y firmó un contrato de un año por 17,5 millones de dólares con Chicago un mes después. Recuperó su forma con los Cachorros, bateando un récord personal de .307 con 26 jonrones, 97 carreras impulsadas y 20 robos en 130 partidos la temporada pasada.

Bellinger tiene un promedio de bateo de .259 con 196 jonrones y 597 carreras impulsadas en 1.005 juegos. Cumplirá 30 años en julio.

Poteet, de 30 años, hizo su debut en las mayores con Miami en 2021, se sometió a una cirugía Tommy John el 17 de agosto de 2022, regresó al montículo con el equipo de Triple-A de Kansas City, Omaha, el 23 de septiembre de 2023, fue liberado por los Reales y firmó con los Yankees en enero pasado.

Tuvo un récord de 3-0 con una efectividad de 2.22 en cuatro aperturas y una aparición como relevista durante una temporada en la que estuvo fuera de juego entre el 12 de junio y el 25 de septiembre por una distensión en el tríceps derecho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.