Cachorros de Chicago 'listos para seguir adelante' con Sammy Sosa después de la disculpa pública

Sammy Sosa emitió un comunicado el jueves, allanando el camino para el ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, quien ha estado alejado de la organización desde que dejó a los Cachorros después de la temporada 2004. Sosa ha sido vinculado con drogas que mejoran el rendimiento (PED), pero durante mucho tiempo negó su participación.

"Entiendo por qué algunos jugadores de mi época no siempre reciben el reconocimiento que merecen nuestras estadísticas", dijo Sosa de 56 años en el comunicado. "Hubo momentos en que hice todo lo que pude para recuperarme de las lesiones en un esfuerzo por mantener mis fuerzas para jugar más de 162 juegos. Nunca violé ninguna ley, pero en retrospectiva, cometí errores y pido disculpas", asegura el ex jugador petromacorisano.

"No podemos cambiar el pasado, pero el futuro es brillante. En mi corazón, siempre he sido un Cachorro y no puedo esperar a volver a ver a los fanáticos de los Cachorros".

Luego de la disculpa, el presidente Tom Ricketts anunció que el equipo había invitado a Sosa a la Convención de los Cachorros del próximo mes, especificamente el 17 de enero.

"Agradecemos a Sammy por publicar su declaración y por comunicarse", dijo Ricketts en un comunicado. "Nadie jugó más duro ni quiso ganar más. Nadie es perfecto, pero nunca dudamos de su pasión por el juego y los Cachorros".

"Es un eufemismo decir que Sammy es un favorito de los fanáticos. ... Estamos todos listos para avanzar juntos", señaló Ricketts.

Sosa captó la atención nacional en el verano de 1998 cuando él y Mark McGwire de los St. Louis Cardinals persiguieron el récord de jonrones de una sola temporada de Roger Maris. La hazaña se rompió de manera memorable cuando McGwire logró el número 62 contra los Cachorros en San Luis en camino a establecer la nueva marca (70). Sosa conectó 66 jonrones y obtuvo el honor de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, siendo el décimo Cachorro en ganar el premio en ese momento.

Pero por mucho que Sosa sea recordado por su prodigioso poder con el uniforme de los Cachorros y por ser parte de los memorables equipos de 1998 y 2003, su carrera no estuvo exenta de controversia.

En junio de 2003, Sosa fue sorprendido usando un bate tapado con corcho cuando se rompió durante un turno al bate. Aunque afirmó que fue un bate de práctica de bateo que agarró accidentalmente, fue suspendido por siete juegos. Terminó su carrera con los Cachorros al abandonar Wrigley Field durante el juego del último día de la temporada 2004.

Su equipo de sonido quedó abandonado en su casillero y posteriormente un compañero de equipo lo destrozó. Sosa estuvo entre los jugadores y ejecutivos de las Grandes Ligas que testificaron durante una audiencia ante el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en 2005, mientras el Congreso intentaba presionar a las Grandes Ligas para que endurecieran su política de esteroides y PED.

Durante el testimonio, Sosa negó haber consumido sustancias prohibidas ilegales. Después de las declaraciones del jueves, todo eso ya es cosa del pasado para ambas partes. "Los fanáticos de los Cachorros son los mejores del mundo", dijo Sosa en el comunicado del jueves, "y espero que los fanáticos, los Cachorros y yo podamos reunirnos nuevamente y seguir adelante".