Sammy Sosa se disculpa con los Cachorros y abre las puertas a regresar al Wrigley Field

Sammy Sosa ha dado inicio a la reconciliación con los Cachorros de Chicago Cubs, dos décadas después de haber salido del equipo de forma no amigable.

El legendario toletero hizo público un comunicado de prensa en el cual, se disculpa por errores cometidos durante su carrera, dejando ver entre líneas, lo que parecería una admisión tácita de haber cometido indelicadezas durante la llamada "Era de los Esteroides".

"Lo dejé todo en el terreno para los Cubs y sus fanáticos, porque quería ganar y hacerlos felices. Amaba ver a los fanáticos en las graderías derechas del Wrigley (Field) en todos los juegos como locales", inicia el comunicado de Sosa.

Sosa llegó a los Cubs en 1992 procedente de los Medias Blancas y jugó por última vez en 2004. Jugó en 2005 con los Orioles y en 2007 con los Rangers, donde alcanzó los 600 cuadrangulares, el primer primer latino en lograrlo.

"Entiendo por qué algunos jugadores de mi era no siempre obtienen el reconocimiento que nuestras estadísticas merecen. Hubo veces en las que hice lo que sea para poderme recuperar de lesiones en un esfuerzo por conservar mi fuerza y desempeñarme en 162 partidos. Nunca rompí ninguna ley, pero en retrospectiva, cometí errores y me disculpo", señaló Sosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/19/sosa-comunicado.png Comunicado emitido por Sammy Sosa.

"Logramos muchas cosas como equipo y trabajé extremadamente duro en la caja de bateo para convertirme en un gran bateador. Los fanáticos de los Cubs son los mejores del mundo y espero que los fanáticos, los Cubs y yo podamos unirnos nuevamente y caminar hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro es brillante. En mi corazón, siempre he sido un Cub y no puedo esperar a ver a los fanáticos de los Cubs de nuevo", culmina el comunicado.

De forma inmediata, los Cubs respondieron con un comunicado de prensa propio, en el que comparten el espíritu conciliador de Sosa y lo invitaron, por primera vez luego de la ruptura de las relaciones a regresar a Wrigley Field.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/19/gflxruywaaart5y.jpg Comunicado emitido por los Cachorros.

"Apreciamos el que Sammy haya hecho pública su declaración y el acercarse a nosotros. Nadie jugó más duro o quería ganar más. Nadie es perfecto, pero nunca dudamos de su pasión por el juego y por los Cubs. Sería un eufemismo decir que Sammy es uno de los favoritos de los fanáticos. Planeamos invitarlo a la Convención de los Cubs de 2025 y esperamos, a pesar de que la invitación llega con poco tiempo, que pueda asistir. Estamos listos para avanzar hacia delante juntos", indicó Tom Ricketts, propietario de los Cubs.

Sosa jugó desde 1992 hasta 2004 con los Cubs, disparando 545 cuadrangulares con ellos, remolcando 1,414, junto a un promedio de bateo de .284 y OPS de .928. Fue protagonista de la "carrera de cuadrangulares" de 1998 junto a Mark McGwire, ganó un MVP y seis premios Bate de Plata con el equipo.