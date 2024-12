Yankees reaccionan rápido tras perder a Juan Soto y se fortalecen con pitcheo y bateo

NUEVA YORK (AP) — Al mudarse hacia el Plan B después de perder a Juan Soto, Brian Cashman optó por un nombre conocido, el de Cody Bellinger.

"Adquirí a su padre antes. Ahora he adquirido a su hijo", dijo el gerente general de los Yankees de Nueva York.

En los primeros 10 días después de que Soto desairó a los Yankees por un contrato récord de 765 millones de dólares y 15 años con los Mets, la franquicia más exitosa de Nueva York firmó al zurdo Max Fried por 218 millones y ocho años.

Adquirió además al cerrador Devin Williams de los Cerveceros de Milwaukee y obtuvo a Bellinger, alguna vez nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, proveniente de los Cachorros de Chicago.

Cashman dijo que los Yankees también habían sido invitados a reunirse en California con Roki Sasaki, el aclamado lanzador japonés de 23 años que puede firmar con los clubes de las Grandes Ligas del 15 al 23 de enero.

"Estoy simplemente feliz de que tengamos una oportunidad", dijo Cashman. "Es extremadamente talentoso, sin duda, tiene la oportunidad de ser uno de los grandes lanzadores del mundo. Sería bueno poder tener el Yankee Stadium como su hogar".

Dado que tiene menos de 25 años, Sasaki es tratado por las Grandes Ligas como un amateur internacional y está sujeto a los fondos de bonificación por firmas para contratos de ligas menores que generalmente se asignan a prospectos latinoamericanos de 16 años.

Los equipos tienen montos que varían desde aproximadamente 7,6 millones de dólares hasta 4,1 millones para gastar, y los Yankees están limitados a unos 5,3 millones.

El padre de Bellinger firmó con los Yankees en noviembre de 1996 y jugó para el equipo de las Grandes Ligas desde 1999 hasta 2001. Ganó dos Series Mundiales y tres banderines de la Liga Americana. Cody cumplió 6 años en la última temporada de su padre con los Bombarderos del Bronx.

"Es alguien que quiere estar aquí", dijo Cashman, en un comentario que algunos podrían interpretar como una crítica indirecta a Soto. "He estado escuchando eso durante mucho tiempo, incluso de su agente Scott Boras. Me ha dicho: ´¿Puedes traerlo aquí? Me está volviendo loco. Quiere ser un Yankee´. Pero ésa no es la razón por la que lo hice. En última instancia, lo hice porque encaja".

Bellinger podría jugar en el jardín o en la primera base dependiendo de otros movimientos que hagan los Yankees.

"Hay diferentes maneras de hacerlo", dijo el mánager Aaron Boone. "Nunca vas a tener el equipo perfecto y nunca sabrás al entrar en una receso previo a la campaña lo que podrás hacer, ya sea reforzar algo o tapar un hueco. Es más o menos donde el mercado y los enfrentamientos suceden. Y hasta ahora, creo que los movimientos que hemos hecho me tienen realmente emocionado. ... Siento que el invierno hasta este punto ha sido bueno".

Bellinger tiene garantizados 52,5 millones de dólares para las próximas dos temporadas. El bateador zurdo de 29 años tiene un salario de 27,5 millones de dólares para el próximo año y una opción de jugador de 25 millones para 2026 con una cláusula de rescisión de 5 millones.

"Me siento honrado de llevar el uniforme a rayas, ¡listo y emocionado de ponerme a trabajar!", escribió en Instagram.

Chicago acordó enviar a los Yankees 5 millones de dólares: 2,5 millones el próximo 1 de septiembre y si se ejerce la opción, cinco pagos de 500.000 dólares el primer día de cada mes, de mayo a septiembre de 2026. Si se rechaza la opción, los Cachorros pagarán a los Yankees 2,5 millones de dólares el 15 de enero de 2026.

Bellinger bateó para .266 con 18 jonrones y 78 carreras impulsadas en 130 juegos este año, ausentándose entre el 23 de abril y el 7 de mayo por una fractura en la costilla derecha. Ostentó un OPS de 1.035 en 2019 cuando fue seleccionado para su segundo Juego de Estrellas y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles.

Ha estado por encima de un OPS .800 una vez en los últimos cinco años.

"Siento que, en cuanto a la ofensiva, jugará mejor en nuestro parque y todavía es un joven y un muy buen atleta", dijo Boone. "Así que siempre esperas el máximo potencial, pero al menos sé que estamos obteniendo un jugador realmente valioso".

Boone habló con Bellinger el martes por la noche.

"Me dijo, ´por cierto, no te preocupes por dónde me pongas. Jugaré donde sea. Donde me necesites esa noche, ya sea en el centro, izquierdo, primera, lo que sea´", recordó Boone.

Williams se convertirá en el cerrador de los Yankees, y Boone y el coach de pitcheo Matt Blake aseguraron a Luke Weaver que tendrá un papel prominente.

"Weaver todavía cerrará algunos juegos obviamente en ciertas noches, yo esperaría eso", dijo Boone. "Pero sí planeo que Devin sea nuestro taponero".

Blake dijo que el nicaragüense Jonathan Loáisiga podría regresar a finales de abril o mayo de la cirugía Tommy John a la que se sometió el 1 de mayo. El lanzador derecho de 30 años tiene un acuerdo pendiente sobre un contrato de un año.

"Lo imagino siendo uno de los chicos de alta presión", dijo Blake. "Obviamente, tenemos que tomarnos un tiempo para ponerlo bien, asegurarnos de no apresurarnos a la hora de ponerlo a competir".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.