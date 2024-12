Suspenden Licey-Toros; lluvias podrían complicar calendario restante

Debido a las intensas lluvias que caen sobre La Romana, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) suspendió el partido de este viernes 20 entre los Tigres del Licey y los Toros del Este.

El último reporte del estado del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), indica que durante el fin de semana se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre 10 provincias, entre las cuales están Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago, las cuales son sedes de equipos de la LIDOM y donde en algunos casos hay partidos pendientes que no se han reprogramado.

La situación se complicaría más si por esas lluvias, a los partidos que aún no se han reprogramado, se sumarían los que se podrían suspender este fin de semana.

Estas suspensiones y reprogramaciones tienen repercusiones directas, tanto para la clasificación al round robin como para establecer el orden de los equipos clasificados para luego escoger en el sorteo de peloteros de reingreso.

Desde la semana pasada (viernes 13), se han suspendido tres partidos (Toros vs. Gigantes, Toros vs. Estrellas, Escogido vs. Leones), a los cuales se suman el de este viernes, y un Licey-Gigantes que todavía no ha recibido fecha de reprogramación.

Para este el sábado 21, el calendario tiene a las Águilas Cibaeñas vs. Leones del Escogido en Santo Domingo, Gigantes vs. Toros en La Romana, y Licey vs. Estrellas en San Pedro de Macorís. Mientras que el domingo 22, las Estrellas visitan a los Toros, los Gigantes reciben a las Águilas, y finalmente el Licey recibe a los Leones.

Todo antes del día 23

Esta situación de lluvias, suspensiones y reprogramaciones, forzaría a la LIDOM a señalar partidos tan rápido como el lunes 23, aunque ya para esa esa jornada, ya hay un Licey-Escogido para las 6:15 pm, y un Gigantes-Águilas a las 6:30pm, que eran parte de la programación original del calendario.

Aunque la liga no lo ha confirmado ni se ha pronunciado al respecto, se cree que el domingo se jugaría un doble juego entre Leones y Licey ya que hay un juego entre ellos suspendido, y otro señalado para el mismo día. Lo mismo se podría hacer con las Águilas y los Gigantes, con la diferencia de que entre esos equipos hay un tema de localía en esas jornadas, ya que los francomacorisanos son dueños de casa el domingo y visitantes el lunes, y por eso ambos partidos no pueden jugarse el mismo día a menos que uno de los dos la ceda su condición de local.

Con todo lo que ha estado sucediendo, se corre el riesgo de tener que programar partidos para el día 24 en horas de la mañana, y tener que continuar el día 26, que es el día que debería iniciar el round robin.

También no sería descabellado esperar hasta después del día de Nochebuena y Navidad, para poder jugar los partidos necesarios el día 26, aunque eso involucraría retrasar la realización del sorteo de reingreso de los jugadores pertenecientes a los equipos eliminados, y empezar el round robin el 27 ó el 28, teniéndose en cuenta que por el reglamento, la liga otorga un día descanso entre el final de temporada regular y la semifinal.

Otra opción sería que no se celebren algunos de los juegos que necesiten reprogramación pero que no incidan en la clasificación o el orden del sorteo de reingreso, pero esa opción tiene el inconveniente que la liga tiene compromisos con patrocinadores y fanáticos abonados.