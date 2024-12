Max Kepler firman con los Filis por US$ 10 millones por un año

Max Kepler y los Filis de Filadelfia finalizaron un contrato de un año por 10 millones de dólares el viernes, con la expectativa de que se convierta en el jardinero izquierdo titular del equipo.

Kelpler pasó toda su carrera de 10 años con los Mellizos de Minnesota. En 1.072 partidos, Kepler tiene un promedio de bateo de .237 con 161 jonrones y 508 carreras impulsadas.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, dijo que el equipo le dará a Kepler la oportunidad de jugar todos los días en el jardín izquierdo.

"Creemos que puede", dijo Dombrowski.

Kepler solo conectó ocho jonrones y 42 carreras impulsadas en la temporada 2024, en la que se vio afectado por las lesiones. Dombrowski dijo que Kepler se sometió a una cirugía en la temporada baja para reparar una hernia deportiva que, junto con la tendinitis patelar izquierda, lo limitó a solo 105 juegos.

"Max fue muy cuidadoso. Dijo, ´No quiero poner excusas´", comentó Dombrowski. "Te afecta. Simplemente lo hace. Intentas jugar a pesar de ello, pero no es fácil. Es una lesión difícil de sobrellevar".

En seis partidos en el Citizens Bank Park a lo largo de 23 apariciones en el plato, Kepler conectó cuatro jonrones y tiene un porcentaje de slugging de .955. Los Mellizos firmaron a Kepler siendo un adolescente en Alemania.

Con Kepler establecido en el jardín izquierdo, los Filis continuarán con Nick Castellanos en el jardín derecho y Brandon Marsh y Johan Rojas en el central.

"Creemos que es más fácil simplemente dejar a Nick en el jardín derecho. Que juegue ahí", dijo Dombrowski. "Creemos que Max hará ese ajuste muy cómodamente y está dispuesto a hacerlo".

Los Filis han estado tranquilos en la temporada baja después de ganar el Este de la Liga Nacional y perder ante los Mets en la Serie Divisional de la Liga Nacional en los playoffs. Firmaron al cerrador Jordan Romano con un contrato de un año por 8,5 millones de dólares en su único otro movimiento destacado.

"All-Star" en 2022 y 2023, Romano pasó las primeras seis temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto. Tiene 105 salvamentos y una efectividad de 2.90 en 231 apariciones de relevo.

Con uno de los mayores presupuestos en el béisbol, Dombrowski podría haber terminado de hacer movimientos importantes de cara a la próxima temporada.

"Me sorprendería si nos involucráramos en contrataciones de agentes libres impactantes desde una perspectiva ofensiva", dijo Dombrowski. "No quiero decir que el presupuesto esté ajustado. Desde la perspectiva de la propiedad, no creo que alguna vez haya ido a John (Middleton) con algo y él diga que no, no hagas algo. Pero aún así intentas mantener las cosas en perspectiva. Estamos por encima de los 300 millones y cada persona que firmamos representa una penalización importante en este punto".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.