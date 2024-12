Paul Goldschmidt llega a un acuerdo por una temporada con los Yankees

El inicialista Paul Goldschmidt ha llegado a un acuerdo de un año y US$12 millones con los Yankees, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com este sábado. El equipo no ha confirmado el acuerdo, que fue reportado inicialmente por Jack Curry de la YES Network.

Por primera vez en su ilustre carrera, Goldschmidt estuvo disponible en la agencia libre en este receso de temporada.

Fue cambiado por los D-backs, equipo que lo seleccionó en el Draft amateur y con el que jugó sus primeras siete temporadas, a los Cardenales en diciembre del 2018, y poco después firmó una extensión de contrato con San Luis.

Goldschmidt fue el JMV de la Liga Nacional en el 2022, cuando registró un OPS de .981 con 35 jonrones y obtuvo su séptima convocatoria al Juego de Estrellas.

Sin embargo, desde entonces, la producción ofensiva del cañonero ha disminuido al punto de ser un bateador por debajo del promedio en el 2024 (98 de OPS+). En la temporada más baja ofensivamente de su carrera, bateó para .245/.302/.414 con 22 bambinazos.

Queda por ver si Goldschmidt puede recuperarse en su temporada de 37 años, pero ya tuvo un resurgimiento después de una campaña del 2019 en la que registró su OPS más bajo (.821) desde su año de novato.

En el 2020, en la temporada acortada por la pandemia, y en el 2021, mostró señales de estar más cerca de su mejor versión antes de alcanzar un nivel sobresaliente nuevamente en el 2022.