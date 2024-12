AP elige por 3ra vez a Shohei Ohtani como el Deportista del Año

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani se encuentra en compañía de élite.

La superestrella japonesa cerró el 2024 ganando el premio al Atleta Masculino del Año de The Associated Press por tercera ocasión e igualó al gran basquetbolista Michael Jordan. Solo lo superan los cuatro veces ganadores Lance Armstrong, Tiger Woods y LeBron James.

"Me siento muy honrado", dijo Ohtani a través del traductor Matt Hidaka en una entrevista exclusiva con AP. "Obviamente, todo el trabajo duro ha dado sus frutos. Tal vez el próximo año, gane otra vez el premio".

En la votación de 74 periodistas deportivos de AP y sus miembros, Ohtani recibió 48 puntos. También ganó el premio en 2023 y 2021, cuando estaba con los Angelinos.

"Creciendo en Japón seguía a Michael Jordan y Tiger Woods", dijo. "Veía sus logros y cómo tenían éxito en Estados Unidos".

El honor de AP se ha otorgado desde 1931. La golfista Babe Didrikson, quien lo ganó seis veces, es la deportista masculina o femenina que más veces ha sido galardonada.

El nadador francés Léon Marchand, quien ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París, quedó segundo con 10 votos en los resultados anunciados el lunes. El golfista Scottie Scheffler, cuyas victorias este año incluyeron el Masters y una medalla de oro olímpica, fue tercero con nueve.

La Atleta Femenina del Año de AP se anunciará el martes.

Pasando de los tribulados Angelinos de Los Ángeles a los poderosos Dodgers de Los Ángeles, Ohtani ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso y el primero en la Liga Nacional. Además llevó a su nuevo equipo a su octavo campeonato de la Serie Mundial y creó el club 50/50 de las Grandes Ligas al batear 54 jonrones y robar 59 bases.

En diciembre 2023, Ohtani firmó un contrato de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers, que en ese momento fue un récord. Ya siendo una superestrella que batea y lanza, mejoró aún más su reputación a pesar de no lanzar toda la temporada mientras se rehabilitaba de una segunda cirugía mayor en el codo derecho que tuvo en septiembre de 2023.

Ohtani se desató en la ofensiva, haciendo que cada turno al bate fuera un momento imperdible. El bateador designado de 1,94 metros de estatura, bateó un máximo en su carrera de .310 mientras superaba fácilmente sus máximos anteriores en jonrones y bases robadas.

En septiembre, alcanzó la marca antes inaudita de 50/50 en una actuación para la historia contra los Marlins de Miami Marlins en Florida. Ohtani bateó 6 de 6, con tres jonrones, 10 carreras impulsadas, dos bases robadas y 17 embases totales.

"No me sorprendería si el próximo año logra 60/60 y 20 victorias", dijo recientemente Brad Ausmus, quien fue el mánager de los Angelinos en 2019 durante la segunda temporada de Ohtani en Anaheim. "Este tipo es el mejor atleta que jamás haya jugado al béisbol y no hay un segundo cercano".

Ohtani dijo que sabía que el récord de la franquicia de los Dodgers para más jonrones en una temporada era 49. Su mejor marca anterior fue 46 en 2021.

"Quería superar esa marca", dijo. "Me sorprendió gratamente poder pasar ese récord".

Ohtani lideró la ofensiva de los Dodgers durante la temporada regular, y se mantuvo saludable hasta el Juego 2 de la Serie Mundial cuando se lesionó el hombro izquierdo tratando de robar segunda base contra Yankees de Nueva York y terminó la Serie jugando lesionado.

Se sometió a una cirugía unos días después de que los Dodgers celebraran su campeonato a principios de noviembre.

"Aún no tengo todo el rango de movimiento, pero se siente mucho mejor", le dijo a AP. "No hay dolor. Obviamente todavía hay un poco de rigidez, pero poco a poco está mejorando".

Ohtani recibió recientemente un cronograma de rehabilitación actualizado y está enfocado en el corto plazo.

"Son los pequeños pasos los que creo que son muy importantes para llevarme al objetivo final, que es simplemente volver a estar saludable", dijo.

Ohtani también está lanzando en el rango de 70 mph, lo cual es típico para los lanzadores a principios de la temporada baja.

"Voy a continuar aumentando la intensidad lentamente", dijo.

La rotación de los Dodgers para la próxima temporada está en el aire y Ohtani está esperando a ver cómo se desarrolla.

"Podríamos ir con una rotación de cinco hombres con un juego de bullpen, que es lo que hicimos mucho durante esta temporada o podríamos tener una rotación de seis hombres", dijo. "Pero se trata de equilibrar cuándo podemos descansar y recuperarnos. Veremos a dónde nos lleva eso en la persecución de los playoffs. Obviamente tengo que dosificarme, pero nuevamente esa situación nos guiará sobre cómo llegamos allí".

Los Dodgers abren la temporada 2025 en Japón, donde Ohtani tiene aún más seguidores.

"Mi objetivo personal es estar completamente saludable para cuando comiencen los juegos inaugurales", dijo. "Sería genial poder lanzar y batear, pero la situación se guiará por sí misma".

Cada vez que Ohtani se acerca al plato o sube al montículo, hay una gran presión y expectativa de que realice hazañas espectaculares.

"Solo salgo y trato de mantenerme dentro de mí mismo", dijo. "Solo puedo controlar lo que puedo controlar y ahí es donde confías en tus compañeros. Los chicos detrás de mí, confías en que van a hacer las jugadas por ti. Realmente no trato de pensar demasiado".

Ohtani también generó grandes ingresos para los Dodgers fuera del campo.

Los aficionados viajaron desde Japón en grupos grandes para verlo jugar por todo Estados Unidos. En el Dodger Stadium, pagaron extra por recorridos por el tercer estadio más antiguo del béisbol narrados por guías que hablan japonés y para estar en el campo durante la práctica de bateo previa al juego. La mayoría de los aficionados compraron mercancía con la marca de Ohtani, especialmente su camiseta número 17.

La presencia de Ohtani también ayudó a los Dodgers a conseguir una gran cantidad de nuevos patrocinadores japoneses.

Debido a que Ohtani prefiere hablar japonés y usar un intérprete con los medios, está envuelto en un poco de misticismo. Preguntado antes de su primera serie de juegos posteriores si estaba nervioso, soltó una respuesta en inglés de una sola palabra: "Nope", lo que provocó risas.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, quien nació en Japón, observó las interacciones de Ohtani detrás de escena con sus compañeros, entrenadores y personal, y quedó impresionado.

"Realmente creo que, tan buen jugador de béisbol como es, es una persona mucho mejor. Es muy amable, considerado, le importa", dijo Roberts a AP. "Estoy orgulloso de cualquier fama, gloria o premio que reciba porque lo hace de una manera tan respetuosa y humilde".

Ohtani valora su privacidad y rara vez comparte detalles sobre sí mismo fuera del campo. Por eso su anuncio en Instagram en febrero de que se había casado con Mamiko Tanaka, una exjugadora de baloncesto, sorprendió a sus nuevos compañeros de equipo y al resto del mundo.

El mes siguiente, después de que los Dodgers llegaran a Corea del Sur para abrir la temporada, se vio envuelto en un escándalo cuando su intérprete y amigo de toda la vida, Ippei Mizuhara, fue despedido por los Dodgers después de ser acusado de usar millones de dólares del dinero de Ohtani para hacer apuestas ilegales.

Sus nuevos compañeros de equipo se unieron en torno a Ohtani, quien se encontró sin participación en el delito, y públicamente no pareció afectarlo, aunque privadamente estaba angustiado por ello.

En junio, el alboroto disminuyó y Mizuhara se declaró culpable de cargos federales de fraude bancario y fiscal y admitió haber robado casi 17 millones de dólares a Ohtani.

El público tuvo un vistazo del lado más suave de Ohtani en agosto, cuando su perro Decoy lanzó la primera bola a su dueño.

Como resultado, Decoy se convirtió en una celebridad por derecho propio, con su raza (pronunciada COY-ker-HUND-che) haciendo la lista de las palabras más mal pronunciadas de 2024. Él y Ohtani fue mencionados durante la transmisión del National Dog Show del mes pasado, donde la pequeña raza tipo spaniel estaba entre los competidores.

"La raza ha disminuido un poco, así que al ganar un poco de popularidad, espero que eso aumente el número de su raza", dijo Ohtani. "Siento que pudimos, de alguna manera, contribuir a la popularidad del perro y estoy seguro de que el propio Decoy estaría feliz por eso".

Ohtani buscará superarse a sí mismo el próximo año mientras busca repetir el título de la Serie Mundial.

"Es casi como si ahora pudieras asegurar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional porque nadie tiene esa habilidad o talento", dijo Roberts.

"Estoy emocionado de ver qué tiene el ´25 para Shohei Ohtani".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.