Los Mets incluyeron el pago de la seguridad a la familia de Soto en acuerdo

Cada vez es más evidente que la decisión de Juan Soto de firmar con los Mets fue llevada a su fin por el énfasis de los Amazin en la familia y en lo que podían hacer para darle la bienvenida al equipo del bateador superestrella.

Jon Heyman, que ofreció múltiples primicias de la transacción en el New York Post, reporta ahora que los Mets brindaron beneficios familiares que rara vez se ven en los contratos de los jugadores.

Junto con la suite en el Citi Field durante 15 años, según se informó anteriormente, se incluyeron cuatro boletos "premium" y seguridad para la familia.

Según el resumen del contrato obtenido por The Post, Soto recibirá "una suite de lujo para todos los juegos en casa, cuatro asientos premium para todos los juegos en casa, seguridad para el jugador y la familia en casa y en la carretera y servicios familiares".

No está claro a qué se refiere "servicios familiares", pero no hay evidencia de que Soto o su familia estén recibiendo beneficios de avión o ropa, como se ha informado en otros lugares.

Está claro que el dueño de los Mets, Steve Cohen, y su familia pusieron énfasis en el ambiente familiar que la esposa de Cohen, Alex, ha destacado desde que Cohen compró el club, en 2020.

Alex, copropietaria del equipo, y su padre puertorriqueño Ralph Ávila, de 93 años, asistieron a la reunión inicial de los Mets con Soto en la casa de los Cohen en Beverly Hills en noviembre.

Los Yankees hicieron una oferta financiera que superó lo que esperaban ofrecer, pero se negaron a incluir una suite en el Yankee Stadium. Los Mulos no querían agregar una suite ya que se había establecido el precedente de que sus mayores estrellas, Aaron Judge ahora y Derek Jeter antes de eso en sus días de jugador, pagaron por sus suites en el parque de pelota.

Los Yankees estaban dispuestos a descontar la suite, valuada en hasta US$1 millón anual. Una suite en el Citi Field para un juego puede costar entre US$3,250 y US$13,000 dependiendo de la fecha y el oponente. Las suites del Yankee Stadium cuestan más en promedio.

Los Mets superaron la oferta de los Yankees por apenas US$5 millones (y un año menos) cuando le dieron a Soto un contrato récord de 15 años por US$765 MM a principios de este mes.

También se dijo que Soto estaba molesto con la seguridad del Yankee Stadium después de que le negaron el acceso a un miembro de su familia y a su chef/chofer en ciertas áreas, y aunque los Yankees estaban al tanto de los incidentes de principios de temporada, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, ha dicho que el grupo de Soto nunca lo mencionó ni una vez durante las negociaciones que duraron más de un mes.

Cashman rechazó esos incidentes como un problema durante las Reuniones de Invierno.

"Sea como sea que se presente [en los medios], ya sea como, ´La suite fue el problema´ o lo que sea. Es como: ¿Lo fue realmente?", dijo Cashman.

Y en términos de los incidentes con la seguridad, Cashman dijo: "No estoy diciendo que no pudiera suceder. Pero si fuera un problema tan importante, me habría enterado de [el agente] Scott Boras".

En una entrevista con el programa radial Grandes en los Deportes, Soto desmintió el pasado viernes que haya habido tal incidente y calificó a la organización de los Yankees como "1A".

El toletero se encuentra en suelo dominicano pasando las festividades de Navidad.