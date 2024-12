Shohei Ohtani será padre por primera vez en 2025, confirma el pelotero

Shohei Ohtani añadirá un nuevo miembro a la alineación de su familia.

El superastro de los Dodgers de Los Ángeles, de 30 años, publicó en su cuenta de Instagram el sábado que él y su esposa de 28 años, Mamiko Tanaka, están esperando un bebé para 2025.

“¡No puedo esperar a que el pequeño novato se una pronto a nuestra familia!”, dijo en su publicación.

La foto mostraba al querido perro de la pareja, Decoy, así como un mameluco rosa con volantes junto con zapatos de bebé y una ecografía que estaba cubierta por un emoji de bebé.

Ohtani, recientemente nombrado Atleta Masculino del Año de The Associated Press por tercera vez, anunció en febrero que se había casado con Tanaka, una exjugadora profesional de baloncesto de su natal Japón. La noticia del jugador, que usualmente no habla de su vida privada, sorprendió a los compañeros de equipo de Ohtani y a sus aficionados.