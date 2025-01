Asociación de Jugadores de MLB retira demanda por imagen contra empresa matriz de los Piratas

Una filial de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas retiró su demanda contra la empresa matriz de los Piratas de Pittsburgh y la cadena de tiendas de conveniencia Sheetz Inc., que alegaba el uso no autorizado de los nombres e imágenes de los jugadores en redes sociales.

MLB Players Inc., subsidiaria comercial del sindicato, presentó la queja el 14 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. de Pittsburgh alegando violación de la ley de Pensilvania respecto al uso no autorizado de nombre y semejanzas, apropiación indebida de identidad según el derecho común y enriquecimiento injusto. MLB Players Inc. solicitó una orden judicial contra el equipo y Sheetz además de daños.

El equipo dijo al día siguiente que se había alcanzado un acuerdo verbal. MLB Players Inc. presentó un aviso de desestimación voluntaria el 23 de diciembre en la demanda, que nombraba a Pittsburgh Associates y Sheetz como demandados.

Los Piratas anunciaron un acuerdo de patrocinio de parche de camiseta con Sheetz el 21 de junio. La demanda alegaba que las publicaciones en Instagram, X y Facebook por parte del equipo y Sheetz usaban indebidamente las imágenes de Paul Skenes, Oneil Cruz, Andrew McCutchen, Nick Gonzales, Carmen Mlodzinski y Connor Joe.

Otra demanda por semejanza presentada por MLB Players contra DraftKings Inc. y Bet365 Group Ltd. en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Filadelfia el 16 de septiembre está pendiente.

MLB Players también demandó a FanDuel y Underdog Sports en el Tribunal Supremo de Nueva York el 16 de septiembre, alegando el uso indebido de nombres, imágenes y semejanzas. La demanda fue trasladada al tribunal federal de Manhattan el 18 de octubre. MLB y FanDuel presentaron un aviso de desestimación voluntaria ante el tribunal el 19 de noviembre que fue aprobado por la jueza de distrito de EE. UU. Ronnie Abrams. La demanda contra Underdog sigue pendiente.

Los abogados de DraftKings, Underdog y Bet365 no han respondido a las solicitudes de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.