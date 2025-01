Elián Peña, que firmaría por US$5 millones: "Solo si me va bien el primer año compraré un carro"

Con siete años de edad, a Elián Peña Rosso lo ofrecían para concentrarlo en academias y antes de cumplir los 11 su talento convenció al entrenador Javier Rodríguez de reclutarlo en su campamento, La Alianza, en Monte Plata, para pulir a un diamante en bruto que ya a los 12 años (2020) los Mets lo "amarraron" por US$5 millones.

Allí se confirmaría lo que Rodríguez vislumbró cuando persuadió a los padres de que se lo cedan. "Le dije a mi esposa, que me acompañó al viaje, que la madre del niño podía coger lo que quisiera fiao porque ese niño iba a valer millones".

El próximo miércoles, Peña proyecta rubricar el bono más alto entre la clase de talentos dominicanos a firmar este año por los clubes de la MLB. Se trata de un torpedero con alta valoración en las cinco herramientas, que batea a la zurda y que en la escala 80-20 los escuchas le asignan 60, empatado en el primer lugar entre las más altas de su clase.

Peña, quien permaneció concentrado en la academia durante las festividades de Navidad y Año Nuevo para evitar distracciones en su municipio natal, hizo un aparte para hablar con Diario Libre y contar su travesía.

Con una madurez inusual a su edad y con la posibilidad de que su preacuerdo con los Mets sea anulado si el equipo firma al japonés Roki Sasaki, Peña trata de evitar las distracciones con el dinero y se muestra confiado de que si no es con los de Queens cualquier otro equipo lo reclutaría por un alto bono.

"Mis decisiones (con el dinero) las tomaría después de un primer año. Son demasiados peloteros que se han desenfocado, la meta mía es que, si voy a comprar un vehículo para mí, porque un vehículo de mi mamá es de mi mamá, pero para mí tengo una meta. Me propuse que si voy a comprar un vehículo tengo que jugar mi primer año, si me va bien (en el terreno). Con Dios, tengo la confianza, si no me va bien, no compro el vehículo", dice Peña.

En el plato, la habilidad para identificar los pitcheos es el talento que saca mayor valoración en todo su arsenal. Con solo 15 años, fue cedido para jugar en la liga invernal de Nicaragua, otra muestra de cuán acabado está. MLB Pipeline lo coloca como el talento número tres, solo detrás de Sasaki y de Josuar de Jesús González.

Nacido en Villarpando, Azua, de Elisandro Peña (comerciante) y Nelly Rosso (ama de casa), es el más joven de tres hijos. Si bien comenzó a jugar a los siete años, antes de cumplir los 10 ya jugaba hasta con niños de 15.

Convencer a la madre de dejarlo irse a la concentración, a 220 kilómetros de distancia y con visitas que demoraban hasta tres meses, fue la tarea más difícil, pero el niño entendió temprano que alcanzar su objetivo tenía un alto precio, uno que lo entendió más cuando vio a su progenitora tener que tomar un trabajo como empleada doméstica.

Los últimos cinco años, dar forma a las herramientas en bruto que dispone y prepararse para el siguiente nivel ha sido su obsesión, una a la que su entrenador asegura hay que ponerle freno, porque parece una máquina.

"Para tú poder mantenerte siempre en el hilo, en el trabajo y enfocado, solo hay que alejarte de las redes; el teléfono es algo que te saca de concentración, en esos momentos, cuando tú estás enfocado en lo que tú quieres y tu objetivo, las redes, el teléfono y eso", dice Peña. "La misma comunicación con tu familia, tus padres a veces te cuentan problemas, a veces tú te llevas esos problemas a la mente, y eso a veces te causa problemas en el terreno, mantenerse alejado de las redes, del teléfono yo creo que es lo mejor para poder mantenerse enfocado".

Ni jugar GTA, MLB The Show y Fornite en la Play Station se interponen en su rutina. Peña terminará el bachillerato en mayo próximo en el colegio Centro Educativo Tía Hermi, en Hainamosa.

Sus referentes

Nacido en octubre de 2007, Peña se enamoró del béisbol al ver la parte final de la carrera de Alex Rodríguez. Luego ese espacio lo ocupó Rafael Devers y a este se sumó uno con el que podría compartir camerino si continúa su evolución.

"Mi pelotero favorito actualmente es Juan Soto, la disciplina que él tiene en el home plate, eso mismo yo quiero tener, la disciplina... yo cuando veo un turno de Juan Soto yo lo vivo, yo digo, ´yo quiero ser igual que Juan Soto, yo quiero tener esa disciplina´; que si un pitcher viene por aquí, afuera yo le dé ahí mismo, adentro, en todos los lados, la disciplina", dice Peña.

Si le tocara jugar en una liga donde el jugador puede pedir un tema musical Mónaco, de Bad Bunny, sería el suyo.

"Espero verlo, este año... nada, preguntarle cosas de bateo, que me diga, que.... Esa confianza, cómo él la adquirió a tan temprana edad porque con 20 años ya tenía una inmensa. En Grandes Ligas, batear es difícil, ¿entiendes? Y él adquirió una confianza que a muchos jugadores le tomó tanto tiempo, tomar esa confianza", dice.

Un potencial de A-Rod y Soto...

Javier Rodríguez, con más de tres décadas vinculado al desarrollo de jugadores, ve en Peña un jugador con un potencial para ser una estrella, pero no hipoteca su pronóstico.

"Tiene todas las herramientas, desde pequeño presentó enfoque, no se cansa de trabajar, es sumamente inteligente, él tiene el paquete. Pero aquí viene lo que yo digo a veces", dice Rodríguez. "Hay que esperar que cobren a ver quién está detrás de él, porque el dinero desenmascara todas las ilusiones. Si no hay dinero no hay ilusiones. Al deportista hay que esperar que tenga dinero, la persona en sí, el que no tiene está humilde, ahora cuando tiene vamos a ver cómo se comporta. Si el dinero no lo cambia tendremos un Alex Rodríguez, un Juan Soto, un Rafael Devers, un jugador de esos hay dentro de él".

A Rodríguez le sorprendió cómo el prospecto ya a los 11 años podía leer la trayectoria de las pelotas de lanzadores mayores, una habilidad que ha conservado.

"Sería no correcto decirlo, pero en todo él es bueno, buen corredor, tremendas manos, tremendo brazo, buen bateador, buena selección de pitcheos, lee rompientes, sabe jugar béisbol, es dedicado mil por mil... no es fanático de redes sociales, no.. hay que pararlo de trabajar, si no, él va a trabajar el día entero... está enfocado, no sé a dónde quiere llegar, pero su enfoque es grande".