Orioles firman al relevista Andrew Kittredge por 10 millones de dólares y un año

Los Orioles de Baltimore han pactado un contrato de un año por 10 millones de dólares con el relevista Andrew Kittredge, según una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló el viernes con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no ha sido anunciado. El contrato incluye un salario de 9 millones de dólares este año y una opción del equipo para 2026 de 9 millones de dólares con una indemnización por rescisión de 1 millón de dólares.

El lanzador derecho de 34 años registró una marca de 5-5 y efectividad de 2.80 y un salvamento el año pasado con los Cardenales de San Luis, registrando 67 ponches y 20 bases por bolas en 70 2/3 entradas. Pasó las siete temporadas anteriores con los Rays de Tampa Bay. Su foja de por vida es de 23-12 con efectividad de 3.44 en 240 apariciones como relevista y 15 aperturas.

El bullpen de Baltimore podría recibir un gran impulso este año con el regreso del cerrador dominicano Félix Bautista, quien se perdió la última temporada tras una cirugía Tommy John. Los Orioles firmaron a Craig Kimbrel para reemplazarlo, pero no estuvo a la altura y fue dado de baja antes de que terminara la temporada.

Ahora, Kittredge le da a Baltimore otro relevista que puede ser utilizado en las últimas entradas.

Los Orioles perdieron al as Corbin Burnes en la agencia libre. Han estado activos sin ser demasiado agresivos, firmando a Charlie Morton, Gary Sánchez, Tomoyuki Sugano y ahora a Kittredge con contratos de un año. Baltimore también alcanzó un compromiso de tres años con el jardinero Tyler O´Neill, aunque ese acuerdo incluye una opción de salida del jugador después de 2025.

