El estelar jugador de los Mets de Nueva York, Juan Soto, estuvo presente en la actividad de graduación de bachiller de una serie de prospectos de su nuevo equipo, pertenecientes a su academia en el país ubicada en la zona de Jubey.

Soto hizo un aparte con la prensa en el cual pudo conversar sobre el trato recibido para su familia de parte de la organización, así como de la actividad que realizó hace unos días en el estadio Quisqueya con el jovencito Leonardo que hizo un video que se convirtió en viral sobre las condiciones del hogar donde vive, y el mismo motivo a Soto a celebrar el "Un día con tu ídolo", programa que tienen los Tigres del Licey para que jóvenes fanáticos del equipo conozcan a sus peloteros favoritos en la franquicia.

"Yo estoy preparado para lo que sea, esperamos que sea una buena atmósfera, y sea algo bien chévere, me he comunicado con varios de los muchachos, Nimmo (Brandon), Lindor (Francisco), son los muchachos que más he tenido comunicación", expresó Soto al ser cuestionado sobre los jugadores de los Mets con los que ha podido conversar luego de firmar su jugoso contrato de US$765 millones por 15 años.

Sobre su bienvenida al Citi Field, Soto está esperanzado de que sea una tremenda bienvenida, "ya yo probé lo que es la fanaticada de Nueva York el año pasado, y espero lo mismo para este año", agregó.

Sobre la graduación

La Academia de los Mets de Nueva York celebró una ceremonia de graduación, reconociendo el esfuerzo y dedicación de sus jóvenes peloteros en el ámbito académico, 24 jóvenes concluyeron con éxito sus programas de bachillerato, mientras que 58 jugadores más celebraron la promoción a un nuevo nivel educativo dentro del programa de educación contínua que la academia ofrece como parte de su responsabilidad social.

El evento se llevó a cabo en presencia de altos ejecutivos de la organización, quienes no solo se unieron para reconocer los logros de los prospectos en el deporte, sino también para destacar el valor de la educación en sus vidas, reafirmando el compromiso que tiene la organización de Nueva York con el desarrollo de sus jugadores dentro y fuera del terreno de juego.

Juan Henderson, director de operaciones de la Academia de los Mets, ofreció un discurso central en el que destacó la importancia de la educación en la vida de los prospectos. "Hoy celebramos un logro que va más allá de las bases y los bates. El éxito académico de estos jóvenes no solo es un reflejo de su esfuerzo y dedicación, sino también una preparación para el futuro. La educación les brinda herramientas para enfrentar los desafíos de la vida, tanto en el deporte como en la sociedad. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de su desarrollo, y este es solo el inicio de un camino lleno de oportunidades", manifestó.

Por su parte, Neskis Liriano, mánager de Educación de la Academia, enfatizó el valor de ofrecer estas capacitaciones a los prospectos peloteros. "Nuestro objetivo no es solo formar atletas, sino individuos completos. La educación es una parte fundamental en este proceso. Queremos asegurarnos de que nuestros jugadores no solo tengan éxito en el campo, sino también fuera de él, enfrentando la vida con las habilidades necesarias para seguir adelante, sin importar lo que el futuro les depare", expresó.

Sobre la Academia de los Mets de Nueva York

La Academia de los Mets de Nueva York es una institución dedicada a la formación integral de jóvenes prospectos peloteros, ofreciendo no solo entrenamiento físico y deportivo, sino también un programa educativo que los prepara para el futuro.