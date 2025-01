Severino, el héroe detrás del plato para el Escogido

Pedro Severino ha sido pieza clave para los Leones del Escogido detrás del plato, con buena defensa y conducción del pitcheo, titularizando ocho de los 11 encuentros de los melenudos en la postemporada.

El receptor escarlata también ha contribuido con su bate, evidenciado en su promedio de .320 y OBP de .452, aunque muchas veces pasa desapercibido por la impresionantes actuaciones ofensivas de sus compañeros.

El máscara fue uno de los que aportó al palo en la victoria 14-2 sobre el Licey este lunes, terminando la noche de 3-3, con dos empujadas, una anotada y una base por bolas.

En el encuentro con los medios también estuvo Sócrates Brito, que extendió a 10 la racha de juegos conectando de hit, en la que promedia .474 con siete impulsadas, 13 anotadas, dos jonrones y tres dobles.

"Yo vengo temprano y hago mi rutina, eso es lo que me mantiene. Pregunto a los coaches por los pitchers y qué tiran porque hay algunos que uno no conoce. A rachas y a números no les doy mucha importancia, solo salgo a dar lo mejor de mí para ganar", indicó Brito.

Acerca de la actuación ofensiva del conjunto, el dirigente Albert Pujols no se mostró sorprendido, puesto que lo que se ve en el terreno, a su decir, es fruto del trabajo constante de los jugadores.

"Los muchachos han tomado buenos turnos, vienen a trabajar con los coaches, ponen a trabajar a los pitchers, y cuando uno toma buenos turnos, especialmente con la alineación que tenemos, tarde o temprano la ofensiva va a responder y eso es lo que ha pasado", reveló Pujols.

Los Leones enfrentarán este martes a las Estrellas en el Quisqueya en busca de alejarlas a tres juegos y acercarse a la Serie Final.