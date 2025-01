¿ Buscan los Blue Jays juntar a Pete Alonso con Vladimir Guerrero Jr. ?

Incluso después de contratar a Juan Soto a principios de esta temporada muerta, los Mets han mantenido la puerta abierta para una posible reunión con el primera base agente libre Pete Alonso. Sin embargo, con las dos partes aún muy separadas en sus negociaciones, el club ahora considera que el resultado más probable es que Alonso firme con otro equipo, informa Andy Martino de SNY.

Los Mets hicieron otro movimiento para reforzar su ofensiva el jueves, al llegar a un acuerdo de un año con el jardinero Jesse Winker. Según Martino, el acuerdo con Winker es parte del plan de pivote de los Mets posterior a Alonso, que también se espera que incluya la contratación de un relevista.

Según un informe de Joel Sherman en el New York Post, los Mets hicieron "lo que percibieron como un último esfuerzo" para volver a contratar a Alonso, ofreciéndole un contrato de tres años por unos 70 millones de dólares, un poco más de lo que otro primera base con slugging, Christian Walker, recibió al firmar un contrato de tres años y $60 millones con los Astros a principios de esta temporada muerta.

Si bien no quedan muchos ajustes obvios para Alonso fuera de Queens, Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic, informan que al menos otros dos clubes están en conversaciones con el toletero. Los Azulejos son uno de esos equipos. El otro es un misterio, aunque Alonso fue vinculado recientemente con los Gigantes y los Ángeles.

La conexión con Toronto es interesante, considerando que los Azulejos ya tienen en su plantilla al primera base Vladimir Guerrero Jr., agente libre pendiente. Dado que las dos partes supuestamente están muy separadas en sus negociaciones de extensión de contrato, Guerrero ha sido mencionado como un posible candidato a ser agente libre al final de 2025. Sin embargo, según Rosenthal, la intención del club no es fichar a Alonso y luego traspasar a Guerrero. Más bien, los Azulejos esperan sumar a Alonso al redil para mejorar sus posibilidades de playoffs en el último año de Guerrero bajo el control del club.