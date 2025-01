Los Orioles ven a Basallo jugando como receptor junto con Rutschman

Justo un año después de los Orioles materializar su mayor apuesta fuera de los Estados Unidos, con la apertura de su academia en Guerra que requirió la inversión de US$10 millones, Mike Elias, el gerente que desde 2018 cambió el rostro y destino del equipo y que autorizó el proyecto, regresó al país para estar presente en el fichaje de la clase 2024.

Vino a ver el fichaje de 22 prospectos, encabezado por a Juan Manuel Peña Cruz. Es un torpedero banilejo quien a pesar de sufrir una lesión importante en el hombro en 2023 ya con un preacuerdo se le retuvo sin variación. Se autorizó su firma por un millón de dólares.

Elias, quien fuera parte de la gerencia que reconstruyó a los Astros hasta hacerlos campeones en 2017, apunta de inmediato al reclutamiento como clave para que Baltimore se transformara en un lustro desde un equipo sotanero hasta llegar a los playoffs las últimas dos temporadas.

"Comienza con la identificación y desarrollar jugadores. Empieza en la República Dominicana, es muy importante para nosotros, no solo tener un gran departamento de escouteo aquí, sino también las facilidades que usted ve aquí. Encontrar jugadores jóvenes que sean muy trabajadores, es la fórmula que tenemos para competir en una división que es muy, muy dura", dijo Elias.

"Cuando llegué a la gerencia no reclutábamos la República Dominicana ni Venezuela muy bien, ahora tenemos una muy exitosa organización, creo que demuestra que no es posible ser exitoso en hacer un equipo ganador en la MLB sin tener un programa excelente en este país como el que tenemos ahora", dijo Elias, elegido en 2023 como el Ejecutivo del Año.

El club nunca había destinado un bono de siete dígitos en América Latina hasta que en 2021 otorgó uno de US$1,3 millones, un receptor especial que cerró 2024 en el puesto 13 entre los mejores 100 prospectos de todas las ligas menores.

Se trata de un cátcher con el bateo como gran activo, que Elias lo define como un caso poco común de encontrar en Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/16/pena-orioles.jpg Juan Manuel Peña Cruz

El prospecto está invitado al campo de entrenamiento y en el club entienden que puede quedar en el plantel grande, si bien apuntan a que solo tiene 21 partidos en AAA y que solo tiene 19 años.

"Definitivamente lo vemos como un receptor, en las Grandes Ligas de hoy tú necesitas dos buenos receptores, con Basallo y Adley Rutschman, ambos son buenos bateadores, cuando no estén recibiendo pueden estar en la alineación como bateador designado o en la inicial. Creo que si Basallo llena lo que esperamos será un receptor primeramente y también un inicialista y designado", dijo Elias.

"Tiene tremendo poder, está en el tope de la escala en poder, su brazo es plus plus, hemos visto un gran progreso en él como receptor en término de recibir, bloquear y trabajar con los lanzadores. Es una parte del juego en el que los receptores dominicanos no tienen mucha experiencia porque no juegan tantos juegos cuando son jóvenes como receptores y él ha hecho un progreso rápido. Tiene la oportunidad de ser un buen receptor y también buen bateador en el medio de un line up", dijo Elias.

Bautista va en ritmo

Elias informó que el relevista Félix Bautista se encuentra en la Florida en la parte final de su recuperación de una cirugía Tommy John que le hizo perder toda la campaña 2024. En el cronograma del equipo el derecho estaría en roster de 26 hombres que arrancarán la campaña 2025. Bautista salvó 33 partidos en 2023.