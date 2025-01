Emilio Bonifacio: "Nos merecemos estar en la final, solo faltan cuatro juegos"

El Licey logró su pase a disputar su tercera final en fila el viernes y el sábado completó su calendario con una derrota ante el Escogido, que será su rival desde el próximo lunes. El match está pactado al máximo de siete partidos para definir al representante dominicano en la Serie del Caribe de Mexicali, México, que arranca el 29 de enero.



"Estoy súper contento, agradecido con Dios, con este cuerpo técnico y con los muchachos por la entrega. La verdad es que nos merecemos estar aquí y debemos mantener el mismo enfoque. Solo hay que hacerlo por cuatro partidos más", expresó el capitán Emilio Bonifacio en una nota enviada por el club.



La leyenda de los Tigres del Licey valoró el trabajo de su compañero Sergio Alcántara, al describirlo como "fundamental" en el cumplimiento de la meta de llegar a la justa final.



"Chipi es parte fundamental del porqué estamos aquí. Ha hecho esto desde su primer año en la liga, tiene la experiencia de jugar aquí, ha trabajado y estamos agradecidos y contentos por como luce en el home plate", señaló.



Bonifacio resaltó la dificultad de llegar a una final y, a pesar del éxtasis del momento, dejó claro que la meta no está completa.



"Todo el mundo sabe lo difícil que es llegar a una final y gracias a Dios hemos llegado a tres consecutivas. Hemos dado otro paso, pero no hemos terminado... No importa lo que pase, seguimos enfocados turno tras turno, inning a inning y juego a juego", destacó.



El veterano jugador de los azules, que estará en su décima final en la liga dominicana, concluyó con un mensaje para toda la fanaticada: "Que nos sigan apoyando, vamos a dar lo mejor de nosotros".

