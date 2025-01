José Leclerc firma con los Atléticos por US$10 millones para 2025

Los Atléticos llegaron a un acuerdo el viernes con el derecho dominicano José Leclerc, anunció el equipo.

Para hacerle espacio en el roster de 40 jugadores, los Atléticos designaron para asignación al lanzador diestro Will Klein. Aunque los términos financieros no fueron divulgados por el equipo, una fuente informó a Martin Gallegos de MLB.com que el contrato tiene un valor de US$10 millones.

Leclerc, quien ha sido parte de los Rangers durante largo tiempo, debutó en el 2016 cuando Texas ganó la División Oeste de la Liga Americana y formó parte del equipo que conquistó la primera Serie Mundial en la historia del club en el 2023.

Tras registrar una efectividad de 2.68 y ponchar a 67 bateadores en 57 entradas durante la temporada del título de los Rangers, Leclerc vio cómo su efectividad subió a 4.32 en 66.2 episodios el año pasado.

Sin embargo, esa efectividad podría ser engañosa, ya que el perfil general de Leclerc no mostró cambios significativos.

De hecho, tuvo un leve aumento en ponches y una disminución tanto en bases por bolas como en contactos sólidos (macetazos), lo que explica por qué su efectividad esperada de 3.57 presenta su temporada bajo una luz más favorable.

Debido a que debutó con 22 años, Leclerc entrará a su campaña de 31 años en el 2025 y debería tener mucho combustible en el tanque.

Sus números subyacentes apuntan a que es un brazo confiable para la parte final del bullpen.