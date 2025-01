Tarik Skubal ama jugar en Detroit y mantiene privadas negociaciones de un contrato a largo plazo

Tarik Skubal, el ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, acordó recientemente un contrato de un año con los Tigres de Detroit y mantiene abiertas las negociaciones sobre un acuerdo a largo plazo.

“Voy a mantener eso bastante privado”, le dijo Skubal a The Associated Press el domingo en el entretiempo de la victoria de Michigan State sobre Illinois en el baloncesto universitario. “Pero me encanta jugar en Detroit y estoy emocionado de ir al entrenamiento de primavera”.

Skubal y los Tigers evitaron el arbitraje salarial a principios de este mes con un contrato de un año por 10,15 millones de dólares.

Los lanzadores y receptores de los Tigers deben presentarse al entrenamiento de primavera el 12 de febrero en Lakeland, Florida. Detroit inicia la temporada el 27 de marzo como visitantes contra los Dodgers de Los Ángeles, los campeones de la Serie Mundial.

El zurdo de 28 años tuvo 18 victorias, la mayor cantidad en la Americana, una efectividad de 2.39 y el mayor número de ponches en las mayores con 228 en 31 aperturas. Fue la elección unánime para el mejor lanzador de la liga.

Skubal ayudó a Detroit con un empuje final para obtener un lugar como comodín, poniendo fin a una década sin postemporada para la franquicia. Los Tigres barrieron a Houston en la ronda inicial antes de ser eliminados por Cleveland en su serie divisional.

“Somos un equipo joven y con hambre”, dijo Skubal. “Estoy tan confiado como lo estaba al final del año al entrar al entrenamiento de primavera con las adiciones que hicimos y los chicos que regresan”.

Los Tigers reforzaron su alineación y rotación con el segunda base venezolano Gleyber Torres — dos veces All-Star — y el lanzador derecho Alex Cobb, con contratos por un año y 15 millones de dólares.

“Gleyber Torres me pegó uno (jonrón) probablemente a 470 pies en Comerica, así que estoy contento de que esté en nuestro equipo”, dijo Skubal con una sonrisa.

