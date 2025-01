Mariano Rivera y su esposa Clara en el centro de una demanda por agresión sexual

Mariano Rivera, el gran jugador de los Yankees de Nueva York y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, y su esposa Clara enfrentan una demanda impactante que alega que la pareja encubrió el abuso sexual de una menor en su hogar de Rye, Nueva York, y en un campamento de verano relacionado con su iglesia.

La demanda explosiva, a la que tuvo acceso The New York Post, fue presentada la semana pasada en la Corte Suprema del Estado en el condado de Westchester y alega que los Rivera no actuaron después de enterarse de que una joven vinculada a su iglesia Refuge of Hope en New Rochelle fue abusada sexualmente.

La historia la firma el periodista Christian Arnold.

"Nuestra demanda alega que Mariano y Clara Rivera tenían el deber de proteger a nuestra cliente y perdieron la oportunidad de salvarla de los daños del abuso sexual", dijo Adam Horowitz de Horowitz Law, uno de los abogados que representan a la víctima, en una declaración proporcionada a The Post.

La solicitud de comentarios del Post a un representante de Rivera sobre la queja enmendada no recibió respuesta.