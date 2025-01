Belliard rememora los tres momentos “wow” en tres de sus cinco coronas

Ronnie Belliard, el excapitán de los Tigres del Licey, una vez más fue protagonista después de su retiro. Ocurrió en el primer partido de la serie final que su equipo de toda la vida comenzó el pasado lunes contra los Leones del Escogido.

La distinción fue significativa para un jugador que participó en 11 finales de la pelota otoño invernal dominicana y en cinco de ellas levantó el trofeo de campeón.

El excapitán se retiró de la pelota dominicana en el 2010.

Belliard lleva bien presente su lista de esta última fase del campeonato: “tuve ocho (finales) contra las Águilas, dos contra los Gigantes y una contra los Gigantes”, detalla. Y le agrega más aderezo: “Tú sacas conclusión de ahí, de 15 temporadas que jugué”.

“Y de esas 11 (finales) gané cinco, con tres series del Caribe ganadas también”.

Respeto a un gran rival

Enfrentarse en ocho ocasiones contra las Águilas deja una marca en cualquier atleta.

Y es que las Águilas y Licey han dirimido grandes batallas en el campo de juego. Bueno, a veces en las redes sociales también, pero no es el caso.

“Sí puedo decir que al equipo de las Águilas, siempre lo he dicho, le tengo un respeto de esa época y al de ahora” también, admite el exantesalista de los Tigres.

No es para menos, superar a un rival con jugadores de la talla de Luis Polonia, Miguel Tejada, Víctor Díaz, Tony Batista, Bernie Castro, Alberto Castillo, Guillermo García, entre otros, no es para menos.

“En ese equipo de las Águilas, de esa época, era un trabuco. Cuando tú le ganabas a las Águilas tú le estabas ganando a un buen equipo”, sostiene.

Momentos “wow”

Belliard guarda emociones gustosas alcanzadas en finales. Ha estado en 11 con cinco títulos un buen porcentaje de .454.

“El Tulilazo es una de las que puedes decir wow” en 2002, señala Belliard minutos antes de su reconocimiento, que fue condecorado con el triunfo del Licey 4-3 en 14 entradas.

“Cuando ganamos con ‘Los Menores’ en Santiago. Supuestamente no teníamos ese gran equipo, éramos unos muchachos jóvenes con veteranos”, en el 2006 y no podía faltar “la del Escogido 98-99, cómo ganamos, cómo el juego se desarrolló, porque eso fue lo bueno de ese partido”.

Ese año el Licey ganó un dramático noveno partido.

En la final

La pelota dominicana cambia de nivel. La regular, en la que, y lo tiene claro, hay que ganar al menos 25 partidos. El round robin “tienes que ganar 11 y si tienes que ganar 11, hay que ponerle un poco más de intensidad”.

Y en el tercer escalón, “en la final tú dejas todo lo que tú tienes”, describe Belliard, a quien le llegan recuerdos de su pelota dominicana. “Siempre veo la pelota, veo mi equipo, aunque no esté aquí (vive en EE. UU.) y me he metido un poco más en las redes para apoyarlo un poco mejor”, apunta.

“Capitán”, por todos lados

Ronnie, Belliard o “Capitán”, por cualquiera de esos nombres es mencionado el homenajeado jugador. Pero muchos se inclinan por llamarlo “Capitán”. “Yo creo que el respeto que yo tuve para los Tigres del Licey, el respeto con el que yo venía a jugar, la dedicación, el fanático creo que eso se lo grabó. Creo que el fanático entendía que Ronnie Belliard venía a jugar”, señaló el veterano de 13 temporadas de Grandes Ligas.