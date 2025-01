David Ortiz agita la final con Bonifacio: "Si tú estás enfocado en mí, !Escogido campeón!"

La vinculación sentimental de David Ortiz con el Escogido es una que nunca ha disimulado y en la actual serie final no solo acudió al estadio a dar ánimo al grupo antes del segundo partido.

También ha tomado las redes sociales para animar a la afición y hasta para cuestionar el plantel del Licey.

El inmortal de Cooperstown subió un vídeo donde lanza una indirecta a Emilio Bonifacio, capitán de los azules.

"¿Qué lo qué mi gente? Me dijo un pajarito por ahí que el capitán de un equipo por ahí me está cogiendo la presión... ¡Bueno manito! Si tú está enfocado en mí que yo no juego en vez de enfocarte en lo tuyo ¡Escogido campeón!", dijo Ortiz en un vídeo de 37 segundos en su cuenta de Instagram pecosa34.

"Pero desde ahora, desde antes que se termine la serie, porque el pelotero que le coge presión a fanático se la bebió... por eso es que yo era un duro, porque yo no le cogía presión a ningún fanático ni a nadie, has tu bulla que yo te la tumbo ahorita... ¡Escogido campeón!", concluyó Ortiz.

La serie final, pactada a un 7-4, se encuentra dominada 2-1 por el Escogido. El cuarto partido está programado para disputarse el viernes 24 de enero.

Antes lo hizo con César Valdez. El Big Papi, tomó a Junior Caminero y, ante una batería de periodistas, le explicó cómo él enfrentaba a esos lanzadores. Recomendó a los bateadores del equipo rojo a subir o entrar más al home ya que un pitcher con la velocidad de Valdez no lo ponchaba cuando el jugaba.

"Los bateadores tienen que trepársele en el home. Alguien que tire a 86 no me puede ponchar" expresó Ortiz

Con el equipo escarlata, el Big Papi jugó entre el 1994 y el 2003 (y regresando en la postemporada para la campaña 2005-06), ganando el premio de Jugador Más Valioso de la LIDOM en la campaña 1999-00 y totalizando 24 jonrones en la Serie Regular y 18 en la postemporada.

Es el líder histórico de los Leones con 14 vuelacercas y 70 impulsadas en el round robin.

Desde la campaña 1994-95 hasta la de 2005-06, agotó 889 turnos en campaña regular con promedio de bateo de .276 tras despachar 248 imparables, incluidos 67 dobles, seis triples y 24 jonrones. Remolcó 164 carreras y anotó otras 95.

A pesar de no ganar con los Leones, David Ortiz tuvo la oportunidad de representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe como refuerzo de Tigres del Licey (1999) y Águilas Cibaeñas (2003), ganando en las dos ediciones del certamen .