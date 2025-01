Carlos Correa se repone de lesiones en pies y llega en plena forma a pretemporada con Mellizos

Carlos Correa ha hecho grandes esfuerzos para recuperar la fuerza en sus pies.

Después de que la fascitis plantar interrumpió una segunda temporada consecutiva con los Mellizos de Minnesota, el campocorto tres veces elegido al Juego de Estrellas estará listo el próximo mes para una pretemporada sin restricciones.

“He estado corriendo sprints. He estado haciendo prácticamente de todo”, dijo Correa el sábado en el festival anual de fanáticos del equipo en el Target Field. “Me he concentrado no sólo en el tratamiento, sino también en fortalecerme, caminar mucho descalzo por la casa ahora. Todo eso está ayudando a trabajar con mis dedos y todo eso. Así que estoy en un muy buen lugar”.

Correa estaba disfrutando de su temporada más productiva con los Mellizos. Habría sido también su mejor campaña desde 2017, cuando militaba con los Astros de Houston.

Pero una serie de tres juegos en el césped artificial de Arizona desencadenó el dolor alrededor de su talón derecho a finales de junio. Jugó a pesar de la molestia durante un par de semanas, pero el descanso del Juego de Estrellas no proporcionó el alivio que esperaba.

Correa terminó perdiéndose más de dos meses, y los Mellizos finalmente colapsaron mientras uno de sus jugadores más importantes estaba fuera de combate. Se reincorporó al equipo en caída libre durante las últimas semanas, pero su presencia no fue suficiente.

Los Mellizos terminaron con una decepcionante marca de 82-80 después de perder 27 de sus últimos 39 juegos.

“Fue difícil, pero tienes que simplemente dejarlo atrás y concentrarte en lo siguiente. Siento que tenemos un gran equipo”, dijo Correa, quien fue limitado por la fascitis plantar en su pie izquierdo en 2023. “Tenemos muchos jóvenes con mucho potencial, y si trabajamos duro, vamos a estar en una muy buena posición”.

Después de una visita a un especialista en California durante su prolongada ausencia del año pasado, Correa comenzó tratamientos con ondas de choque en el área afectada de su pie.

La terapia buscaba aumentar el flujo sanguíneo y regenerar el tejido dañado. Eso será parte de su régimen de ahora en adelante, junto con un soporte extra para el arco en sus zapatos, a fin de aliviar la presión en sus talones.

Estaba tan desesperado por una solución el año pasado que comenzó a recortar sus spikes y a hacer agujeros en sus plantillas.

“Una cosa que todos saben sobre Carlos es que se va a preparar tan bien como el mejor para hacer todas las cosas que son necesarias tanto dentro como fuera del campo a fin de manejarlo”, dijo el presidente del equipo, Derek Falvey. “Tengo la esperanza de que llegaremos allí”.

Esta temporada, los Mellizos considerarán la posibilidad de asignarle juegos adicionales en el puesto de bateador designado para restarle algo de desgaste a Correa. Las variantes de su cuadro interior —con Royce Lewis, Brooks Lee, José Miranda, Edouard Julien y Willi Castro— deberían ayudar con ese objetivo.

La pregunta que se responderá durante la pretemporada es quién jugará dónde. La primera base es la posición más obvia disponible, tras la partida del dominicano Carlos Santana.

Con el club actualmente en venta y esencialmente en una congelación de gastos, la plantilla de las Grandes Ligas no ha tenido aún adiciones notables. El regreso de un Correa saludable sería un gran paso hacia adelante para que esa estrategia de mantener el statu quo funcione para los Mellizos en 2025.

Aunque el nombre de Correa circuló por el molino de rumores de las Grandes Ligas este invierno, el boricua dijo que no se preocupó por esas versiones, debido a su cláusula que impide cederlo en canje..

“Déjenme decirles algo: amo Minnesota, y amo pescar aquí”, dijo Correa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.