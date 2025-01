Elly de la Cruz estará en la portada del video juego de béisbol MLB The Show

Los jóvenes jugadores de béisbol de Grandes Ligas, Elly de la Cruz, Paul Skenes y Gunnar Henderson serán parte de una épica portada del juego de video insignia de Grandes Ligas, MLB The Show.

El trío de superestrellas fue revelado como los atletas de portada de MLB The Show 25 este martes, en una portada única para celebrar el vigésimo aniversario de MLB The Show mostrando el futuro del juego.

MLB The Show 25 se lanzará el 18 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Los fanáticos pueden reservar el juego a partir del 4 de febrero en la mañana de manera digital o física en las tiendas.

La primera edición de MLB The Show se lanzó en 2006 con el futuro miembro del Salón de la Fama David Ortiz como atleta de portada. Veinte años después, MLB The Show 25 marca la primera vez que hay más de un jugador en la portada del videojuego de MLB con la presencia del cuarto dominicano que aparece en la portada.

De la Cruz se une a Ortiz, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. como los dominicanos que han formado parte de la portada del juego.

El dominicano De la Cruz, Skenes y Henderson han conquistado la MLB y son tres de los jugadores jóvenes más emocionantes de ver en el juego actual.

"La Cocoa" como es apodado el fenómeno campocorto de los Rojos, fue un All-Star por primera vez al conectar 25 jonrones y robarse 67 bases, líder de las Grandes Ligas. A principios de enero cumplió 23 años.

Skenes, el as eléctrico de los Piratas, es el actual Novato del Año de la Liga Nacional después de tener marca de 11-3 con efectividad de 1.96 y 170 ponches en su primera temporada en las Grandes Ligas con apenas 22 años.

Henderson, el campocorto estrella de los Orioles que tiene 23 años de edad, fue uno de los cinco mejores jugadores de la Liga Americana en 2024 después de una temporada de 37 jonrones y 21 robos.

"Históricamente, hemos elegido un solo atleta para la portada de MLB The Show, alguien que está en la cima del deporte", dijo el gerente del grupo de marketing global de MLB The Show, Todd Liss. "Sin embargo, con el talento joven sin precedentes que llega a la liga, queríamos representar el cambiante clima actual del juego y mostrarlo en nuestra portada. Estos tres jugadores están cambiando lo que es posible en el béisbol, y estamos cambiando cuántos jugadores pueden ser en la portada de The Show."

La portada de tres jugadores es una forma única para que MLB The Show continúe destacando a las estrellas jóvenes más brillantes del juego, lo que ha sido una tendencia desde la edición de 2017 donde Ken Griffey Jr. estaba en la portada.

20 años de atletas de portada de MLB The Show

2025: Paul Skenes , Gunnar Henderson , Elly De La Cruz

, , 2024: Vladimir Guerrero Jr.

2023: Jazz Chisholm Jr.

2022: Shohei Ohtani

2021: Fernando Tatis Jr.

2020: Javier Báez

2019: Bryce Harper

2018: Aaron Judge

2017: Ken Griffey Jr.

2016: Josh Donaldson

2015: Yasiel Puig

2014: Miguel Cabrera

2013: Andrew McCutchen

2012: Adrián González

2011: Joe Mauer

2010: Joe Mauer

2009: Dustin Pedroia

2008: Ryan Howard

2007: David Wright

2006: David Ortiz

Skenes es el segundo jugador de los Piratas en aparecer en la portada de MLB The Show: Andrew McCutchen fue el primero, en 2013. Henderson es el primer jugador de los Orioles en aparecer en la portada de un juego de MLB The Show (Cal Ripken Jr. estuvo en la portada) de MLB '99, uno de los predecesores del juego antes de que se convirtiera en "The Show" en 2006). De La Cruz es el primer jugador de los Rojos en aparecer en la portada de MLB The Show.

"La MLB está entrando en esta era dinámica, con talentos jóvenes y eléctricos que llegan a The Show y cambian la forma en que se juega el juego", dijo Liss. "Queríamos contar la historia de esta época destacando a tres de los jugadores jóvenes más interesantes del mundo en este momento: Elly, Gunnar y Paul".