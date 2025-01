La Serie Titanes del Caribe continuará en 2025, pero sin los Tigres del Licey a quien no esperan

Habrá Serie Titanes del Caribe por largos años, pero sin los Tigres del Licey, al menos mientras se encuentre Ricardo Ravelo en la presidencia del conjunto azul.

El empresario Félix Cabrera, creador de la Serie, dijo que diferente al 2023, la Serie dejó grandes pérdidas en 2024 y la razón es por "alguien" que "se encargó de que saliera todo mal", pero declinó mencionar de forma directa.

"Yo creo en la Serie Titanes del Caribe, por eso escogí ese nombre y habrá Titanes del Caribe para rato. Este año que acaba de pasar fue definitivamente, frustrante", dijo Cabrera, quien está de visita en el país. "Porque después del éxito obtenido en el 23, pensábamos, los socios de Titanes del Caribe, que podía haber sido un éxito también".

El 2023 fue memorable, pero "en el 2024 hubo pérdidas, el doble de la ganancia o más que en 2023, fueron las pérdidas del 2024", dijo el empresario, de forma que cerraron en rojo, al punto que con eso "se le hizo un gran daño al béisbol, no a Félix Cabrera, ni a los Titanes del Caribe, al béisbol".

Preguntado sobre si ese "alguien" tiene nombre lo dejó al margen con una respuesta de forma indirecta: "Claro que tiene nombre, no lo voy a mencionar el nombre, pero tiene un hombre y todo el mundo sabe quién es. Claro que tiene nombre. Pero fue un asunto más personal que otra cosa. No es asunto de negocio", señaló.

Cabrera y sus socios, entre ellos el inmortal de Cooperstown, David Ortiz, mantenía esa línea de pensamiento, mientras agendaban la Serie. "Podía haber sido un éxito, si no hubieran habido tantos inconvenientes, tantos problemas, que ninguno lo causamos nosotros", los socios de Titanes.

Informa que tiene más de 45 años en negocios y en el 2023 fue la primera vez que incursionó en lo que es el béisbol. Pero, explica, ha manejado "una logística" de cualquier artista destacado, al punto de llenar por dos días el Yankee Stadium con el reconocido bachatero Romeo y el Grupo Aventura. "Y nunca hubo un problema de transporte y nunca hubo un problema absolutamente de nada en 16 años", que manejó ese grupo.

Observa el hecho de que mucha gente involucrada, "no de parte de Titanes; sino de parte de los equipos, se llenen la boca de decir, no Félix Cabrera no sabe de béisbol, lo que sabe es de espectáculo".

El béisbol, explica, no está lejos de lo mismo. "El béisbol es un espectáculo. Todo lo que es deporte es un espectáculo, es un show, y la muestra de eso es que ahora con la serie aquí Licey y Escogido fue un espectáculo, definitivamente".

Serie será Águilas-Gigantes

Los primeros dos años la Serie enfrentó a Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey. Dada la experiencia de 2024, el panorama cambiará, con el Licey excluido. "Titanes del Caribe tiene un contrato firmado del año pasado para el 2025 con las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao. Eso es lo que está firmado y por contrato", dijo Cabrera.

Eso saca a los subcampeones del cuadro. "Sí, Licey se queda fuera definitivamente. En el 25, en el 26, en el 27, en el 28, en el 29, en el 30, hasta que esté Titanes del Caribe, el Licey está fuera", aseguró Cabrera.

Quiso precisar, en tanto, que esa decisión tiene dos condiciones. "Bueno sería sin Los Tigres del Licey mientras esté de presidente el que está ahora, Ricardo Ravelo".

La otra condición es otra figura destacada del Licey. "Y mientras Emilio Bonifacio sea parte del equipo del Licey. A mí no me interesa en lo personal, a nivel personal ¿no?", dijo.

Reconoce que el Licey es un equipo "sumamente importante y siempre tendrá la puerta abierta en Titanes del Caribe, pero vuelvo y repito, siempre y cuando esté ahí de presidente o sea parte del Licey, Ricardo Ravelo".

Si Ravelo o Bonifacio están, precisó "ni a mí me interesa ni a los socios míos, mientras esté Ricardo Ravelo de presidente" y eso "incluye a David Ortiz" a quien "tampoco le interesa.

Vuelven a Nueva York La Serie Titanes del Caribe se disputó en Puerto Rico, debido a que se canceló en el Citi Field, dado que los Mets de Nueva York entraron a postemporada. Pero para este año existe la posibilidad de que retorne a ese parque. También se estudia la posibilidad de que los Juegos cuenten para el calendario regular.