Vicepresidente del Escogido: "No es que sabe mejor ganarle al Licey, pero le callamos la boca"

El vicepresidente de los Leones del Escogido, José Miguel Bonetti, expresó su admiración a la fanaticada del equipo de los Tigres del Licey, pero lanzó críticas a la directiva del equipo azul.

"Los fanáticos de ellos los felicito, cuando esos tígueres empiezan a gritar, pero el problema no es los fanáticos, el tema es que siempre las cosas se tornan personales, y digo personal porque como que cogen un sazón extra que no se coge con los demás equipos... pero el Licey juega como estos juegos mentales como para asustar a la gente y en diferentes formas internas que yo no voy a entrar, pero ellos saben", dijo Bonetti en una entrevista en el programa Abriendo El Podcast transmitido por YouTube.

Consideró que mientras más ganas, más humilde debe ser la actitud, pero "si te conviertes en arrogante y prepotente y que tú eres el campeón o el glorioso eso no te hace más grande".

"La humildad que tú reflejes hacia tus socios, porque a nivel de oficina nosotros somos socios, yo no juego contra la directiva del Licey, los jugadores juegan contra eso", manifestó.

Bonetti dijo que le tiene todo el respeto del mundo a los fanáticos y a los jugadores, pero la directiva de ellos (Licey) debe chequearse.

"No es que sabe mejor ganarle al Licey, pero le callamos la boca", destacó.

Agregó que "ellos hacen la vaina personal, cuando digo personal no es a José Miguel, es a la organización".

Los Leones del Escogido conquistaron su primera corona desde la temporada 2015-2016, después de vencer por 6-5 a los Tigres del Licey en el séptimo juego de la Serie Final de Béisbol Invernal.